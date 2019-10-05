ابن مصطفى: النقاط ضاعت بأخطاء صغيرة

أكد التونسي فاروق بن مصطفى، حارس مرمى فريق الشباب لكرة القدم، أنهم عازمون على تقديم أفضل ما لديهم في مواجهة العدالة اليوم ضمن الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مشددا على أهمية المواجهة وأنها تأتي بعد تعثر الفريق في المباراة الأخيرة أمام الاتحاد، وقال "بدايتنا في الدوري لم تكن مثالية، على الرغم من الأفضلية في المباريات الخمس الأولى، إلا أن عدم التوفيق، إضافة إلى الأخطاء الفردية أضاعت علينا عدد من النقاط".
وأضاف "ما زلنا في بداية الدوري، المشوار لا يزال طويلا، وقادرون على التوازن والمنافسة بإذن الله في مقبل المباريات، العدالة فريق أثبت أنه صعب المراس خصوصا على أرضه، ونحن نحترمه كثيرا، ونتطلع إلى العودة من الأحساء بنقاط المباراة".
ووجه حارس الشباب رسالة لجماهير ناديه، وقال "نعدكم بأن نقدم أفضل ما لدينا في المواجهة والمواجهات المقبلة، ونأمل منكم دعمنا بشكل مثالي، خصوصا أن الفريق يمتلك عددا من العناصر المميزة، ولديه مدرب متمكن بأسلوب جديد، وإدارة قريبة من اللاعبين، كل هذه العوامل ستساعدنا على تحقيق التطلعات وإسعاد المحبين كافة بإذن الله".
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