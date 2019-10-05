تحديث 140 ألف صك عقاري إلى النظام الشامل منذ انطلاق الخدمة

بلغ عدد الصكوك القديمة اليدوية التي حدثت إلى النظام الشامل "صك إلكتروني" نحو 140 ألف صك عقاري خلال 12 شهرا، منذ انطلاق الخدمة في ربيع الأول من العام الماضي، من بينها 35 في المائة تجارية وزراعية.

واستحوذت منطقة الرياض على النسبة الأعلى من الصوك المحدثة 23.2 في المائة، بعدد 32.5 صك عقاري محدث.

وجاءت كتابات العدل في منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ32103 صكوك عقارية، تلتها المنطقة الشرقية 21728 صكا عقاريا، ومنطقة عسير 12.3 ألف صك، ومنطقة القصيم 11137 صكا عقاريا، ومنطقة المدينة المنورة 7457 صكا عقاريا محدثا إلى النظام الشامل. ويقدر عدد الصكوك المحدثة في كتابات منطقة جازان بـ4414 صكا، تلتها منطقة حائل 4160 صكا، ومنطقة تبوك 3422 صكا، ومنطقة الجوف 2851 صكا عقاريا، ومنطقة الباحة 2760 صكا، ومنطقة نجران 2190 صكا عقاريا محدثا.

وسجلت كتابات العدل في منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق في عدد الصكوك القديمة اليدوية التي حدثت إلى النظام الشامل بتحويل 1573 صكا إلى إلكتروني محدث.

وتتمثل خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني، في رفع الطلب بصورة الصك إلكترونيا مع الوثائق الأخرى من خلال بوابة العدل.

وتقدم الوزارة خدمة تحديث الصكوك اليدوية للنظام الشامل، لدعم رقمنة البيانات وتسهيل إجراءات المستفيدين.

وتعمل وزارة العدل في إعداد مشروع يتعلق بالإفراغ وانتقال الملكية العقارية إلكترونيا بالكامل وإلغاء الصكوك والضبوط اليدوية، التي كانت جزءا من الإشكاليات السابقة، بحيث يكون الصك مبنيا على واقع البيانات الرئيسة لدى الوزارة.