بيع لوحة للبرلمان البريطاني بـ 12 مليون دولار

قالت دار سوذبي للمزادات إن لوحة ضخمة للرسام بانكسي تصور قردة تجلس مكان النواب في البرلمان البريطاني، بيعت بأكثر من 12 مليون دولار، وهو مبلغ قياسي في مزاد لعمل فنان بريطاني مجهول الهوية.

وأضافت دار المزادات أن لوحة "البرلمان المتخلف"، "ديفولفد برليامنت" التي يجلس فيها قردة الشمبانزي مكان السياسيين في مجلس العموم البريطاني دخلت المزاد وسعرها يقدر بما يراوح بين 1.5 ومليوني جنيه استرليني.

لكن خلال عملية المزايدة التي استمرت نحو 13 دقيقة تصاعد سعرها ليصل إلى 8.5 مليون جنيه استرليني، وبإضافة الرسوم بلغ السعر النهائي 9879500 جنيه استرليني (12.2 مليون دولار) وذلك بحسب "رويترز".

وكتب بانكسي على حسابه على "إنستجرام"، قائلا "سعر قياسي للوحة لبانكسي في مزاد الليلة. من العار أني لم أعد أمتلكها"، ورافق ذلك نشره لتعليق من الناقد الفني روبرت هيوز عن قيمة الأعمال الفنية.

ويقول هيوز في ذلك التعليق "سعر العمل الفني هو الآن جزء من وظيفته، عمله الجديد هو أن يقبع على الجدار ويعلو ثمنه. بدلا من أن يكون ملكية عامة للبشرية مثل الكتاب، يصبح الفن ملكية خاصة لشخص يمكنه تحمل كلفته".

وعلى الرغم من أن لوحة البرلمان المتخلف التي يبلغ طولها أربعة أمتار رسمت في 2009، إلا أن كثيرا من المعلقين ربطوا بينها وبين المشهد السياسي اليوم خاصة المساجلات الساخنة في مجلس العموم بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبانكسي فنان بريطاني مولود في مدينة بريستول ويبقي هويته الحقيقية سرا ويعرف عنه رسوم الجرافيتي التي تعبر عن قضايا اجتماعية أو سياسية في مدن في شتى أنحاء العالم.