"هواوي" تنهي عمليات إنتاج هواتف "سامسونج" في الصين

قالت شركة سامسونج للإلكترونيات، إنها أنهت عمليات إنتاج الهواتف الذكية في مصنعها الأخير في الصين، بسبب المنافسة الصينية "الشرسة".

وقالت "سامسونج" في بيان عبر البريد الإلكتروني، أمس، إنها "وصلت إلى القرار الصعب لوقف عمليات سامسونج للإلكترونيات في هويتشو" في الصين بنهاية أيلول (سبتمبر) وذلك وفقا لـ"سكاي نيوز".

ووفقا لأبحاث مختصة في السوق، فإن الهواتف الذكية الصينية مثل "هواوي" و"أوبو"، قضت على سوق "سامسونج" في الصين، وأنهت منافستها للهواتف الصينية هناك.

تقول وسائل إعلام كورية جنوبية إن "نهاية إنتاج الهواتف المحمولة من سامسونج في أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، ترجع كذلك إلى ارتفاع تكاليف العمالة في الصين".

وأضافت، "القرار كان جزءا من جهود مستمرة لتعزيز الكفاءة في منشآت إنتاجنا".

وقالت الشركة إنها تتابع العمليات الملائمة بموجب القوانين الصينية المعنية للانسحاب، كما سبق أن أغلقت شركة سامسونج مصنعا آخر في تيانجين في الصين العام الماضي.

يذكر أن شركة هواوي أعلنت بيع مليون وحدة من هواتف "ميت 30 جي 5" و"ميت 30 برو جي 5" في غضون ثلاث ساعات فقط في الصين.

ويعد بيع مليون وحدة في أقل من أسبوع أمرا ليس مستغربا بسبب شعبية "هواوي" في بلدها الأم، التي زادت بعد "الدراما الأمريكية" الأخيرة، وهي جزء من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، إذ يشعر بعض المواطنين الصينيين بأن شركة هواوي تتعرض لمعاملة غير عادلة من قبل الإدارة الأمريكية، وبالتالي يريدون إظهار دعمهم من خلال إظهار مشاعر وطنية.

ووفقا لشركة الأبحاث كناليس، قامت "هواوي" بشحن 37.3 مليون هاتف في الصين في الربع الثاني من هذا العام، بزيادة 31 في المائة عن عام 2018.

وفي الواقع، كانت "هواوي" العلامة التجارية الوحيدة التي زادت مبيعاتها هذا العام مقارنة بالعام السابق في الصين، مقابل تراجع مبيعات "أبل" و"شياومي" و"أوبو" و"فيفو" هذا العام مقارنة بأرقام 2018.