"أبل" ترفع مستوى إنتاج هواتف "آيفون 11"

ذكرت صحيفة "نيكي آسيان ريفيو" أن شركة أبل العملاقة للتكنولوجيا طلبت من مورديها زيادة إنتاج الهاتف الذكي الجديد "آيفون 11"، 10 في المائة لمواجهة الزيادة التي فاقت التوقعات على شراء الجهاز الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن هذه النسبة ستزيد إنتاج هواتف "آيفون 11" بما يراوح بين سبعة وثمانية ملايين جهاز جديد.

وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن المزايا الجديدة التي أضافتها "أبل" لـ"أيفون 11" مثل تجهيزه بكاميرا أفضل وبطارية أطول عمرا، ربما تكون لاقت استحسان المستهلكين.

ويتوافر الهاتف الجديد بسعر مبدئي يبلغ 699 دولارا، وهو أقل بواقع 50 دولارا عن سعر الطرح الأولي للهاتف السابق "آيفون 10".

وتتوقع "أبل" أن تحقق مبيعات خلال الربع الأخير من العام الجاري أفضل من المبيعات التي حققتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حسبما ذكرت "نيكي آسيان ريفيو".

كما ذكر موقع "نيكي" أن أسهم شركات تصنيع مكونات "أبل" في اليابان ارتفعت بعد نشر التقرير.

وطرحت "أبل" طرزها الثلاثة الجديدة وهي "آيفون 11" و"آيفون 11 برو" و"آيفون 11 ماكس"، في أوائل أيلول (سبتمبر).

وعلى الرغم من وجود كاميرات أفضل، فإن الشركة خفضت لأول مرة في تاريخها السعر، ليصل إلى 699 دولارا، مقارنة بـ749 دولارا لجهاز "آيفون إكس آر" الذي طرح العام الماضي.