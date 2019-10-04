اختراع روبوت مصور محترف .. يعدل الصور ويطبعها

اخترع أسترالي يدعى إنريكو بينزو، روبوتا أطلق عليه لقب "سيلفي بوت"، وهو الروبوت المصور الأول في العالم، فمن الممكن أن يلتقط الصور والفيديوهات بالوضعيات المناسبة وتعديل الصور وطباعتها في الوقت ذاته، ويصل طوله إلى ست أقدام.
ويتضمن الروبوت حلقة إضاءة متصلة بلوحة حاسوب متصلة بكاميرا على عجلات، كما أنه يملك خاصية تسمح له بالتحدث والتفاعل مع الأشخاص الذين يريدون أن يلتقط لهم الصور والفيديوهات، إذ بإمكان المستخدم أن يضغط على الشاشة لتشغيل خاصية التقاط الصور، كما نقل موقع "سي إن إن".
وقال بينزو، "إن الروبوت الذي عمل عليه يعد حلا لقلة الحركة في كشكات التصوير التقليدية، كما أنه سيجنب التفاعلات المحرجة بين المصور والضيوف في المناسبات العامة".
أما فيما يتعلق بطريقة الحصول على الصور، فمن الممكن أن ترسل الصور للأشخاص عن طريق رسالة نصية أو إلكترونية، أو أن تطبع في لحظة التقاطها، كما أن من الممكن تعزيز الروبوت، حسب الطلب من خلال تركيب الصور المتحركة أو شعار العلامة التجارية المخصصة. كما تتوافر إمكانية استئجار الروبوت في كل من أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا وسنغافورة.
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