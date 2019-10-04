نمساوي ينتقم من زوجته السابقة برسالة مفخخة

حاول رجل في الـ28 من عمره، قتل زوجته السابقة بطرد مفخخ، انفجر في وجه الأخيرة، وأصابها بجروح خطيرة، في منزلها في جنوب النمسا، بحسب ما أعلنت الشرطة.

ونقلت الضحية البالغة من العمر 27 عاما، وهي أم لثلاثة أطفال، إلى المستشفى الثلاثاء الماضي، بعد وقوع الحادثة، وهي تعاني حروقا من الدرجة الثانية والثالثة في 40 في المائة من جسمها، كما خضعت لعمليتين لاستزراع جلد، وفقا

لـ"الفرنسية"

وأعلنت الشرطة المحلية أمس الأول أنها أوقفت طليق الضحية وفردا آخر، اعترفا بذنبهما في انفجار الطرد المفخخ الذي تم وضعه أمام مدخل منزل الشابة في جوتاريج جنوبي البلاد.

وقام الشريك، وهو عسكري في 29 من العمر، بـ"وضع الطرد المفخخ أمام شقة المرأة، ودق على الباب قبل أن يغادر الموقع"، في حين شغل الطليق الذي كان في مكان قريب العبوة المتفجرة عن بعد.

وأفادت الشرطة بأن الرجلين جربا قنبلتهما اليدوية الصنع هذا الصيف في إحدى الغابات، بعد شراء مكوناتها عبر الإنترنت.

وكانت 41 ضحية من ضحايا جرائم القتل في النمسا المقدر عددهم بـ73، عام 2018 من النساء، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية في البلاد البالغ عدد سكانها 8.8 مليون نسمة.