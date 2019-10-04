سبتمبر الماضي الأكثر حرارة عالميا بين نظائره منذ 40 عاما

أعلنت هيئة كوبرنيكوس لرصد تحولات المناخ الأوروبية اليوم الجمعة أن الشهر الماضي (أيلول/ سبتمبر) سجل أعلى درجات حرارة بين نظائره في السنوات الماضية منذ عام 1981 على مستوى العالم.

وقالت الهيئة إن معدل ارتفاع درجات الحرارة في الشهر الماضي عن نظائره بين عام 1981 إلى 2010 وصلت إلى 0.57 درجة مئوية.

كانت قيمة درجات الحرارة وصلت إلى مستوى مشابه عام 2016 الذي يعتبر صاحب أعلى درجة حتى القياس الأخير.

وقالت مؤسسة كوبرنيكوس إن سبتمبر 2019 بهذا هو رابع شهر على التوالي تقترب فيه أرقام درجة الحرارة من الأرقام القياسية السابقة أو تتجاوزها.

وكانت هيئة رصد التغيرات المناخية سجلت خلال يونيو ويوليو درجات قياسية جديدة، أما أغسطس فسجل ثاني أعلى درجات لنظائره منذ .1981