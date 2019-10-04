"كريك أسيت" يسجل أكبر تحوط في أوروبا بنحو 1.6 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة إن صندوق التحوط الاستثماري الموجود في بريطانيا "كريك أسيت مانجمنت" جمع حوالي 1.6 مليار دولار وطرح وثائقه للتداول في أسواق المال، اعتبارا من أكتوبر الحالي.

وأشارت المصادر إلى أن الصندوق ملتزم بجمع 150 مليون دولار إضافية، رغم أنه أغلق باب الاكتتاب في وثائقه خلال العامين المقبلين، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن "كريك أسيت" الذي أسسه المستثمر "مارتن تايلور" أصبح أكبر صندوق تحوط استثماري ناشئ في أوروبا خلال العام الحالي.

وأضافت بلومبرج أن نجاح "كريك أسيت" جاء في الوقت الذي تشهد فيه صناعة صناديق الاستثمار في أوروبا تراجعا واضحا في ظل انسحاب المستثمرين من هذه السوق، بعد سنوات من تراجع العائدات وارتفاع الرسوم التي تحصلها الصناديق.

وبحسب بيانات شركة "إي إنفستمنت" للاستشارات المالية، سحب المستثمرون حوالي 64 مليار دولار من صناديق الاستثمار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أغسطس الماضي.

وشهد النصف الأول من العام الحالي إطلاق 289 صندوق استثمار جديد فقط في العالم، وهو أقل عدد للصناديق الجديدة في ستة أشهر خلال السنوات العشر الأخيرة، بحسب مؤسسة "هيدج فاند ريسيرش".

في الوقت نفسه، فإن متوسط الاستثمارات التي يجمعها صندوق التحوط الجديد في أوروبا خلال العام الحالي كان 45 مليون دولار فقط. وكان أكبر اكتتاب في صندوق استثمار في أوروبا خلال العام الحالي قبل طرح "كريك أسيت" قد بلغ 800 مليون دولار فقط.