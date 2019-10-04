للمرة الخامسة هذا العام... المركزي الهندي يخفض سعر الفائدة

خفض البنك المركزي الهندي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الخامسة هذا العام، في إطار جهوده الحثيثة لإنعاش النمو الاقتصادي في البلاد، وسط الضغوط الجديدة التي يواجهها النظام المصرفي هناك.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن بنك الاحتياط الهندي خفض معدله القياسي لإعادة الشراء بواقع 25 نقطة أساس إلى 5.15 في المائة اليوم الجمعة.

وصرح شاكتيكانتا داس، محافظ البنك المركزي، للصحفيين اليوم الجمعة بأن "لجنة السياسة النقدية ستواصل نهجها القائم على توفيق الأوضاع طالما استدعت الضرورة، من أجل إنعاش الاقتصاد مع ضمان الحفاظ على معدلات التضخم وفق النسبة المستهدفة".

وصوت أعضاء لجنة السياسة النقدية الستة لصالح خفض الفائدة، كما صوت أحد الأعضاء لصالح خفض النسبة بواقع أربعين نقطة أساس بحسب ما نشرت"الالمانية".

وكان داس ألمح الشهر الماضي إلى احتمال إجراء مزيد من إجراءات التخفيف مما أثار المخاوف بشأن أوضاع النمو الاقتصادي في البلاد.

وتتجه البنوك المركزية في مختلف دول العالم إلى تخفيف سياساتها النقدية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي الناجم عن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.