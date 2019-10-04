الدولار يستقر قبل بيانات الوظائف الأمريكية

استقر الدولار اليوم الجمعة قبل بيانات شهرية للوظائف في الوقت الذي أثارت فيه قراءات ضعيفة لقطاعي التصنيع والخدمات هذا الأسبوع مخاوف من أن الاقتصاد الأمريكي يخسر قوة الدفع مما قد يقلص ارتفاع العملة الأمريكية. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى 98.816 منخفضا بنسبة 0.9 بالمئة تقريبا بعد أن بلغ أعلى مستوى في عامين ونصف العام هذا الأسبوع. والمؤشر منخفض 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وزاد اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0970 دولار، مواصلا تعافيه من قرب أدنى مستوى في عام ونصف العام عند 1.0879 دولار الذي سجله يوم الثلاثاء. وتعثرت العملة الموحدة بفعل المخاوف بشأن احتمال انزلاق ألمانيا إلى الركود.

وأظهر مسح من معهد إدارة التوريدات الأمريكي أن مؤشره لأنشطة القطاعات غير الصناعية انخفض إلى 52.6 في سبتمبر أيلول وهو أقل مستوى منذ أغسطس 2016، ودون التوقعات البالغة 55.1 بكثير، وذلك مقارنة مع 56.4 في أغسطس.

جاء ذلك في أعقاب مسح مماثل يوم الثلاثاء لقطاع التصنيع أظهر أن نشاطه انخفض لأدنى مستوى في أكثر من 10 سنوات، وعززت البيانات الضعيفة المخاوف من ركود الاقتصاد الأمريكي.

ومن المنتظر صدور تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

واستقر الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي قرب أعلى مستوى في الجلسة بفضل ارتفاع الدولار الأمريكي بصفة عامة