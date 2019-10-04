أسهم أوروبا ترتفع بفضل آمال تحرك المركزي الأمريكي

صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة في الوقت الذي يأمل فيه المستثمرون في أن يتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المزيد من خطوات التيسير النقدي في أعقاب بيانات اقتصادية ضعيفة، بينما زادت أسهم شركات صناعة الرقائق بعد تقرير ذكر أن أبل تعزز إنتاجها من طرز هاتفها آيفون الجديد.

وبحلول الساعة 07:13 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة، بقيادة قفزة سجلها مؤشر قطاع التكنولوجيا بنسبة واحد بالمئة. وكانت أسهم شركات الرقائق من بين قائمة أفضل القطاعات أداء بعد تقرير قال إن أبل سترفع إنتاج هاتفها آيفون 11.

وقفزت أسهم إيه.إم.إس وإنفنيون تكنولوجيز وإس.تي ميكرو وديالوج لأشباه الموصلات بنسبة تتراوح بين 2.7 بالمئة و3.6 بالمئة.

وفي أسبوع اتسم بالاضطراب للأسواق التي تضررت جراء قراءات ضعيفة لأنشطة المصانع وقطاع الخدمات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، وكذلك في ضوء الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على سلع من الاتحاد الأوروبي، يتجه المؤشر ستوكس 600 صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في نحو عام.

ومن المقرر أن تُلقي بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش المزيد من الضوء على متانة أكبر اقتصاد في العالم على الأخص بعد بيانات سلبية هذا الأسبوع أدت إلى عمليات بيع للأسهم في أنحاء العالم.