القيادة تهنئ سلطان بروناي بذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للسلطان حاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق تحت قيادته الحكيمة اطراد التقدم والازدهار.

وبعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للسلطان حاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام بمناسبة ذكرى تولي جلالته مقاليد الحكم في بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.