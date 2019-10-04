أسهم اليابان تغلق مرتفعة مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية

ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الجمعة بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة وقبيل بيانات مهمة للوظائف في الولايات المتحدة، لكن القطاع المالي تعرض لضغوط إذ أثارت نتائج ضعيفة لمسح في قطاع الخدمات الأمريكي مخاوف بشأن النمو ودفعت عوائد سندات الخزانة للتراجع.

وصعد المؤشر نيكي القياسي 0.3 بالمئة إلى 21410.20 نقطة، بعد أن هبط اثنين بالمئة في اليوم السابق. لكن المؤشر القياسي تكبد أكبر خسارة أسبوعية في شهرين ليهبط 2.1 بالمئة.

وأضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة إلى 1572.90 نقطة لكنه اختتم الأسبوع منخفضا اثنين بالمئة.

وفي طوكيو، تعرضت أسهم الشركات المالية لضغوط، مع تسجيل قطاعي البنوك والتأمين لأداء من بين الأسوأ في السوق، لينخفض مؤشرا القطاعين 0.9 بالمئة و0.5 بالمئة على الترتيب.

ويضغط انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية على هوامش الإقراض ودخل الفائدة للبنوك إذ أن البنوك وشركات التأمين اليابانية عززت استثماراتها في الولايات المتحدة في السنوات الماضية.

وقفزت أسهم الشركات المصنعة للمكونات الإلكترونية المرتبطة بأبل بعد أن ذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية نقلا عن مصادر أن أبل أبلغت مورديها بزيادة إنتاجهم من أحدث هواتفها آيفون 11 بنسبة تصل إلى عشرة بالمئة.

وارتفع سهم موراتا للتصنيع 1.9 بالمئة وزاد سهم ألبس ألبين 1.3 بالمئة وزاد سهم مينيبيا ميتسوي 2.7 بالمئة.