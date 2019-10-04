"أبل" تعتزم زيادة إنتاج "آيفون 11" لمواجهة الإقبال على الشراء

ذكرت صحيفة "نيكي آسيان ريفيو" أن شركة أبل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا طلبت من مورديها زيادة انتاج الهاتف الذكي الجديد أيفون 11 بنسبة تصل إلى عشرة بالمئة لمواجهة الزيادة التي فاقت التوقعات على شراء الجهاز الجديد.
وأوضحت الصحيفة أن هذه النسبة سوف تزيد إنتاج هواتف أيفون 11 بما يتراوح بين 7 إلى 8 مليون جهاز جديد.
وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن المزايا الجديدة التي أضافتها أبل للهاتف أيفون 11 مثل تجهيزه بكاميرا أفضل وبطارية أطول عمرا ربما تكون قد لاقت استحسان المستهلكين.
ويتوافر الهاتف الجديد بسعر مبدئي يبلغ 699 دولار وهو أقل بواقع خمسين دولار عن سعر الطرح الأولي للهاتف السابق أيفون 10 .
وتتوقع أبل أن تحقق مبيعات خلال الربع الأخير من العام الجاري أفضل من المبيعات التي حققتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، حسبما ذكرت "نيكي آسيان ريفيو".
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