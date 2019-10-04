توقعات بإعلان وزير الطاقة الأمريكي استقالته الشهر القادم

ذكر موقع بولوتيكو اليوم الخميس نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة لم ينشر أسماءها إن من المتوقع أن يعلن وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري عن استقالته في نوفمبر.

وبحسب ما نقلت "رويترز"، قالت متحدثة باسم الوزارة إن بيري يظل "عضوا فخورا" في حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في بيان لم يحو نفيا لتقرير بولوتيكو.

وقالت المتحدثة شايلين هاينس في بيان "بينما ذكرت وسائل إعلام معنية بالشؤون السياسة بشكل مثير تقارير عن شائعات بشأن رحيل الوزير بيري لأشهر، فإنه ما زال وزير الطاقة".

وأضافت "يوما ما ستكون وسائل الإعلام على حق. لكن ليس اليوم".

وذكرت بولوتيكو أنه بينما دفعت اتصالات بيري مع أوكرانيا الوزير إلى تحقيق لمسائلة الرئيس دونالد ترمب من جانب النواب الديمقراطيين، فإن المصادر الثلاثة قالت إن رحيله المتوقع غير مرتبط بالجدل بشأن أوكرانيا.