إنذار كارينيو .. الوحدة قادم

رغم التعثر في جولتين، إلا أن فريق الوحدة لكرة القدم، واصل جندلته للخصوم، حيث أضاف ضمك إلى قائمة ضحاياه، بعد أن تغلب عليه بهدف مهاجمه الفرنسي يوسف نياكات "10"، على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، في افتتاح الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وارتقى الوحدة، إلى وصافة الدوري مؤقتا برصيد "12 نقطة"، بينما تراجع ضمك إلى المركز قبل الأخير برصيد "أربع نقاط".

وبعث الوحدة بإنذار للخصوم بعد أن حقق رابع انتصار متتال، ثلاثة منها بقيادة دانيال كارينيو مدربه الأوروجوياني، الذي تسلم المهمة من الكرواتي ماريو سيتانوفيتش.

وفي مباريات اليوم، يبحث الاتحاد "تسع نقاط" عن مواصلة انتصاراته عندما يستقبل الحزم "سبع نقاط"، بينما يطمح الفتح "دون نقاط"، إلى تحقيق أول انتصار له عندما يلتقي الرائد "أربع نقاط".