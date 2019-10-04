كاريكاتير 2019/10/4

كاريكاتير
- بعد قرار منظمة التجارة العالمية.. ترمب يعلق "نصر جميل"
- توقع تراجع إمدادات الغاز في بريطانيا خلال فصل الشتاء
- ليس الأعداء فقط.. الأصدقاء القدامى ينقلبون على حكم أردوغان
- فك طلاسم عمرها 2000 عام بضوء أقوى من الشمس
- أمريكا تستعد لاتخاذ "تدابير جمركية" بمليارات الدولارات ضد الاتحاد الأوروبي
- "فاو": أسعار الغذاء تستقر في سبتمبر.. وإنتاج الحبوب عند 2.706 مليار طن
- رؤساء أركان جيوش الخليج يدينون انتهاك أجواء بعض دول المجلس لتنفيذ الاعتداءات الأخيرة على السعودية
- ترمب: وفد صيني سيأتي إلى أمريكا الأسبوع القادم لمحادثات تجارية
- الين قرب أعلى مستوى في شهر مقابل الدولار وسط عزوف عن المخاطرة
- الدولار يتعافى بعد أدنى مستوياته في شهر
أضف تعليق