«المركزي الأوروبي» .. ألمان ساخطون ينتظرون كريستين لاجارد

في قلب اتحاد العملة الموجود منذ 20 عاما في أوروبا تكمن مفارقة مثيرة للقلق. قلب اقتصاد منطقة اليورو هو ألمانيا. مع ذلك، من أعلى مستويات صناعة السياسة إلى أدنى مستويات وسائل الإعلام، الألمان هم المنتقدون الأكثر صراحة للتدابير غير التقليدية التي تم اتخاذها خلال العقد الماضي لضمان بقاء منطقة اليورو.

حظيت هذه المفارقة بالانتباه عندما قالت سابين لاوتينشليجر، ممثلة ألمانيا في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إنها ستستقيل قبل أكثر من عامين من انتهاء فترة ولايتها التي تمتد إلى ثمانية أعوام. هذا يجعلها ثالث شخص ألماني يستقيل من المجلس الحاكم في البنك المركزي الأوروبي المؤلف من 25 عضوا، بسبب الاعتراض على سياساته، سواء كليا أو جزئيا، منذ عام 2011. لم يستقل أي ممثل من بلدان منطقة اليورو الأخرى، البالغ عددها 18، من مجلس البنك المركزي الأوروبي بسبب النزاعات حول السياسة. المعارضة الألمانية تغذي المخاوف من أن الاتحاد النقدي في أوروبا، الذي تأثر بأزمات الديون السيادية والقطاع المصرفي في الفترة بين عامي 2010 و2012، لا يزال غير قوي بما فيه الكفاية. حتى إن جيورجي ماتولكسي، محافظ البنك المركزي في هنغاريا، وهي ليست عضوا في منطقة اليورو، يقول: "ينبغي على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالخطأ الاستراتيجي المتمثل في اليورو".

في ألمانيا، عدم الرضى عن البنك المركزي الأوروبي يتجاوز عالم البنوك المركزية. بعد إعلان ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، عن تدابير التحفيز النقدي الأخيرة للبنك في 12 أيلول (سبتمبر)، ندد هيلموت شليفايس، رئيس اتحاد مصارف الادخار الألمانية، بالخطوات ووصفها بأنها "كارثية". "بيلد تسايتونج"، الصحيفة الشعبية الأكثر مبيعا في ألمانيا، شبهت دراجي بمصاص دماء يمتص دماء المُدّخرين الألمان العاديين.

عبر الطيف السياسي، وعبر المجتمع، تنتشر الريبة في تصرفات البنك المركزي الأوروبي على نطاق واسع. المستشارة أنجيلا ميركل قدمت دعما هادئا لدراجي وحرصت على عدم توجيه انتقادات علنية لمبادراته. لكن كثيرا من السياسيين وخبراء الاقتصاد ورجال الأعمال وخبراء الإعلام يظهرون قدرا أقل من ضبط النفس. تدفق الهجمات على دراجي يغمر المبدأ الألماني الذي كان مقدسا فيما مضى، القائل إن البنك المركزي يجب أن يكون مستقلا عن الضغوط السياسية.

الصورة في ألمانيا هي دلالة على قراءة معينة لتاريخ القرن الـ20، فضلا عن ظروف البلاد الحالية. التضخم المفرط في عام 1923 صدمة يجب ألا تتكرر أبدا. يتم استخلاص عدد أقل من الدروس من تراجع التضخم والكساد الاقتصادي الذي دفع النازيين إلى السلطة في أوائل الثلاثينيات. يبدو أن المخاوف الألمانية بشأن التضخم مبالغ فيها، بالنظر إلى أن متوسط معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو منذ عام 2011 هو 1.1 في المائة.

أسعار الفائدة السلبية للبنك المركزي الأوروبي تثير السخط في ألمانيا، حيث يقال إن السكان المسنين بحاجة إلى عوائد لائقة على المدخرات. مع ذلك، تدابير البنك المركزي الأوروبي تفيد الألمان الأثرياء من خلال زيادة قيمة العقارات والأسهم والأصول الأخرى. كذلك سياسات أسعار الفائدة غير التقليدية للبنك المركزي الأوروبي منحت الحكومة الألمانية مكاسب مفاجئة من خلال دفع عوائد السندات السيادية إلى أدنى مستوياتها القياسية.

ولأن تكاليف الاقتراض رخيصة جدا والاقتصاد على حافة الركود، هناك مجموعة من الأصوات تدعو ألمانيا إلى تخفيف قيودها على المالية العامة وإطلاق خطة للاستثمار في البنية التحتية. ديتير كمبف، رئيس BDI، وهي مجموعة ضغط الشركات الأكثر نفوذا في ألمانيا، يرى أن الوقت قد حان لتخفف الحكومة من إصرارها على ميزانيات متوازنة. يقول برونو لو مير، وزير المالية الفرنسي: "يجب على ألمانيا الاستثمار والاستثمار الآن".

"الائتلاف الكبير" بين الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يتولى السلطة في برلين قد يأخذ يوما ما بهذه النصيحة. تردده في ذلك يعكس وجهة النظر القائلة إن ألمانيا يجب أن تقدم مثالا على الحصافة في الميزانية تحتذي به البلدان الأخرى، خاصة بلدان جنوبي أوروبا. الحذر الألماني يظهر أيضا عدم وجود اتجاه ثابت لدى الحكومة. ميركل تقترب من نهاية حكمها الطويل، وكلا الحزبين الحاكمين يشعر أن الشراكة بين الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي ـ "الائتلاف الكبير" الثالث من أصل أربع حكومات منذ عام 2005 – باتت عديمة الفائدة.

على الرغم من الخلافات الحزبية هناك إجماع أن ألمانيا لا ينبغي إغراؤها بالمخططات الكبيرة للتكامل الأوروبي التي تضع برلين في دور المسؤول عن صرف الأموال "لاتحاد تحويلات" ـ قدمت ألمانيا ردا فاترا على مقترحات من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدعو فيها إلى تكامل أعمق.

في البنك المركزي الأوروبي، المشكلة بالنسبة لكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي التي ستحل محل دراجي في أول تشرين الثاني (نوفمبر)، هي أن الألمان ليسوا المنتقدين الوحيدين. تسعة من أعضاء مجلس البنك المركزي الأوروبي أعربوا في اجتماع 12 أيلول (سبتمبر) عن معارضتهم أو تحفظهم بشأن التدابير الجديدة. من بينهم رؤساء البنوك المركزية في النمسا وفرنسا وهولندا، فضلا عن ألمانيا.

الخبراء المستقلون لديهم شكوك أيضا. أشوكا مودي، أستاذ الاقتصاد في جامعة برنستون، يحذر من أن تدابير البنك المركزي الأوروبي لن تلحق الضرر بمصارف منطقة اليورو فحسب، لكن ستكون لها أيضا عواقب وخيمة إذا خشيت الأسواق المالية من أن الحكومات المثقلة بالديون ستضطر إلى إنقاذ المصارف.

من حيث المبدأ، بإمكان مسؤولي البنوك المركزية في أوروبا والسياسيين التوصل إلى صفقة تعمل على تحقيق التوازن بين السياسة النقدية المتشددة والتوسع المالي. من دون مثل هذه الصفقة، الخطر هو أن الأسواق ستركز على الصدوع في منطقة اليورو والخلافات الداخلية في البنك المركزي الأوروبي. طالما أن ألمانيا هي البلد المخالف للجميع، فستستمر الشكوك بشأن استقرار منطقة اليورو.