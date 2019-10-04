ليس الأعداء فقط .. الأصدقاء القدامى ينقلبون على حكم أردوغان

عندما أقيل أحمد داود أوغلو كرئيس للوزراء في تركيا في أيار (مايو) 2016، تعهد بالولاء الأبدي لرجب طيب أردوغان.

"سأستمر في الحفاظ على علاقتي المخلصة برئيسنا حتى أنفاسي الأخيرة"، هكذا تعهد الساعد الأيمن منذ فترة طويلة لأردوغان، على الرغم من التوترات المعروفة بين الاثنين.

"لم يسمع أحد من قبل - ولن يسمع أبدا - كلمة واحدة ضد رئيسنا تأتي من فمي".

مرت الآن ثلاثة أعوام على ذلك، وخرج ذلك الأكاديمي الذي يرتدي النظارات، والمولع بالقراءة عن الصمت ليظهر ناقدا صريحا لحكومة أردوغان.

في 13 أيلول (سبتمبر) الماضي، استقال من حزب العدالة والتنمية الحاكم AKP، بعد أن جرى تهديده بالطرد من قبل المجموعة التي ترأسها ذات يوم.

داود أوغلو، 60 عاما، ضمن عدة وزراء سابقين تركوا الحزب في الأشهر الأخيرة.

ويقود الآن أحد الفصيلين اللذين يعتزمان تشكيل حركات لتحدي أردوغان.

الثاني يقوده علي باباجان، وزير الاقتصاد السابق ونائب رئيس الوزراء البالغ من العمر 52 عاما، الذي يحظى بدعم من حليف آخر سابق لأردوغان، هو الرئيس السابق عبد الله جول.

يتوقع من السياسيين المخضرمين إطلاق أحزاب جديدة رسميا قبل نهاية العام.

تقول شخصيات بارزة في كلا المعسكرين، إنهما مدفوعان بالقلق المتزايد إزاء ما يرونه تكتيكات أردوغان القمعية المتزايدة تجاه المعارضين، وخطابه القومي القاسي، وسوء الإدارة الاقتصادية، وتجاهل حكم القانون، وعدم رغبته الظاهرة في الاستماع إلى من يحثونه على تغيير المسار.

يقول أحد المنشقين البارزين عن حزب العدالة والتنمية: "كنا نظن أنه سيفهم الرسالة، لكن كانت هناك دائما أعذار. إذا لم نفعل شيئا الآن، سنندم في المستقبل".

الانشقاق مهم، ليس للشرخ غير المسبوق الذي سيمثله في صفوف حزب العدالة والتنمية فحسب، بل أيضا للضرر المحتمل الذي يمكن أن يلحقه بهيمنة أردوغان على المسرح السياسي الوطني لمدة 17 عاما.

في بلد يمكن أن ينقسم فيه الناخبون إلى كتل مؤيدة ومناهضة لأردوغان، فإن اقتطاع جزء صغير من تحالف حزب العدالة والتنمية - الذي فاز بنسبة 52.6 في المائة في الانتخابات الرئاسية العام الماضي - يمكن أن يغير المشهد السياسي بشكل جذري.

يقول إبراهيم أوغلو، خبير استطلاعات الرأي التركي: "كل صوت يمكنهم جمعه يمكن أن يغير ميزان القوى. لهذا السبب، فإن هذه الأحزاب الجديدة هي الديناميكية الأكثر أهمية في السياسة التركية" من الآن فصاعدا.

في التجمعات السياسية، يحب أردوغان أن ينشد كلمات أغنيته الشعبية التركية المفضلة.

"لقد مشينا معا، على طول هذه الطرق" يقول للحشود، محولا أغنية الحب إلى أنشودة للتضامن السياسي. كما أشار الصحافي التركي باريز تيركوغلو أخيرا، إلى أنه أصبح من الصعب على حزب العدالة والتنمية أن يغني الأغنية.

قلة قليلة من الأشخاص الذين شكلوا الحزب مع أردوغان في عام 2001، لا يزالون إلى جانبه.

السخط في الرتب العليا للحزب الحاكم يعود إلى زمن طويل.

يقول وزراء سابقون إن هناك علامات منذ عقد من الزمن، على أن رئيس الوزراء آنذاك لم يكن مستعدا للاستماع إليهم ويكره الانتقاد.

يقولون إن هذا الاتجاه يتسارع، في الوقت الذي واجه فيه أردوغان سلسلة من التحديات التي تهدد قيادته، بما في ذلك الاحتجاجات الجماهيرية التي اجتاحت البلاد في عام 2013، والتحقيق في الفساد في وقت لاحق من ذلك العام، ومحاولة الانقلاب العنيفة في تموز (يوليو) 2016.

صعود براءة البيرق، صهر أردوغان الذي كان مسؤولا عن الاقتصاد العام الماضي، نقطة توتر رئيسة أخرى. أصبح هو وشبكته القوية من الأصدقاء والحلفاء مصدرا للانتقادت داخل الحزب.

أدت المواجهات بين فصيل البيرق وداود أوغلو إلى تسريع رحيل رئيس الوزراء السابق عام 2016.

في الأعوام الأخيرة، كان لدى صهر الأسرة مشادات مع سليمان جويلو وزير الداخلية، وفي نزاع أصبح علنيا الأسبوع الماضي فقط، مع عبد الحميد غول وزير العدل.

يرى كثيرون في حزب العدالة والتنمية في البيرق، 41 عاما، قوة تآكل في الحزب الحاكم، ويشعرون بالاستياء من التأثير الشامل الذي اكتسبه، والذي يمتد كثيرا إلى ما هو أبعد من منصبه كوزير للخزانة والمالية.

بلغت سيطرة الرئيس على مفاصل الدولة إلى ذروتها في عام 2018، عندما تولى قيادة نظام الحكم الذي ألغى دور رئيس الوزراء، وعمل على تركيز السلطة في يديه. قبضته على حزب العدالة والتنمية هي صورة لسيطرته على الدولة.

يقول أحد الوزراء السابقين الذي يظل، حتى الآن، عضوا في حزب العدالة والتنمية: "فقد الحزب ضوابطه وتوازناته الداخلية. الآن أصبح مجرد رجل واحد".

كانت الهزيمة المؤلمة في الانتخابات المحلية في إسطنبول، قد دفعت أخيرا المعترضين إلى التحرك، بعد أعوام من التذمر وراء الكواليس.

لأول مرة منذ تولي السلطة في عام 2002، فقد حزب العدالة والتنمية سيطرته على أكبر وأكثر مدن البلاد أهمية في آذار (مارس) الماضي، حيث عاقبه الناخبون بسبب الانكماش الاقتصادي المميت الذي أعقب أزمة العملة في العام الماضي، وهكذا فإن الاتفاقيات بين أحزاب المعارضة آتت أكلها.

في إسطنبول، جاء قرار فرض إعادة مسابقة الانتخابات البلدية التي فازت بها المعارضة بنتائج عكسية، حيث أوقع الناخبون هزيمة ثانية، مدوية أكثر لحزب العدالة والتنمية.

استجاب داود أوغلو لهزائم الانتخابات من خلال نشره انتقادا لاذعا من أربعة آلاف كلمة لاتجاه حزب العدالة والتنمية، محذرا من أنه لا يمكن التخلي عن الحزب والبلاد إلى: "مجموعة ضيقة تسعى لتحقيق مصالحها وأصبحت عبيدا لطموحاتها".

بعد شهرين، كشف باباجان الغطاء، واستقال من الحزب الذي ساعد على تأسيسه.

وقال: "في الأعوام الأخيرة، ظهرت خلافات عميقة بين السياسات المتبعة في عدد من المجالات وبين مبادئي وقيمي وأفكاري"، مضيفا أن تركيا بحاجة إلى "رؤية جديدة تماما".

يتحدث باباجان وداود أوغلو عن الحاجة إلى استعادة الإدارة الاقتصادية السليمة وحرية التعبير وسيادة القانون، ويشيران إلى أنهما يودان إيجاد طريقة لاستعادة سلطة البرلمان.

ومع ذلك، يستهدف الرجلان جماهير مختلفة. تقول آيسه أياتا، أستاذة العلوم السياسية في جامعة الشرق الأوسط التقنية في أنقرة: إن داود أوغلو "يحاول جذب أكثر الفئات محافظة من السكان".

على النقيض من ذلك، فإن فصيل باباجان ينشد "حزب العدالة والتنمية المعولم" أو "البرجوازية".

وتضيف: "إنهما أسلوبان مختلفان وقسمان مختلفان من السكان."

باباجان حريص على ألا ينظر إلى حزبه الجديد على أنه مجموعة من شخصيات حزب العدالة والتنمية السابقة الساخطين.

في مقابلة أجراها مع صحيفة "كرار" المعارضة، قال إنه يريد تعيين فريق موهوب يتكون من "أصوات مختلفة وشرائح مختلفة" من المجتمع التركي. وقاوم مبادرات من داود أوغلو لكي يعمل الرجلان معا.

يرى المحللون أن باباجان، الذي ترك الحكومة في عام 2015، هو المرشح الذي يتمتع بفرصة أفضل للنجاح. بعد الانخفاض البالغ 30 في المائة في الليرة مقابل الدولار في العام الماضي، وجدت كثير من الأسر نفسها أمام ارتفاع التضخم والبطالة، مع دخول البلاد أول ركود لها منذ عقد.

وينظر إلى وزير الاقتصاد السابق باعتباره رائدا للأوقات الجيدة في البلاد. على النقيض من ذلك، يرتبط داود أوغلو بنهج تركيا التدخلي في الحرب في سورية، وملايين اللاجئين الذين فروا إلى تركيا بعد ذلك.

يقول جان سلجوقي، من شركة إسطنبول إيكونوميك للأبحاث الاستشارية: "وقتهم في الحكومة يعمل لصالح باباجان، ولكن ضد داود أوغلو".

الشيء الغريب حول الجهود العاجلة من كلا المجموعتين التي ستطلق في الأشهر المقبلة أنه من الناحية النظرية، لا توجد انتخابات في تركيا حتى عام 2023.

ومع ذلك، في بلد خاض 14 انتخابا أو استفتاء على مدار الأعوام الـ12 الماضية، يجد البعض صعوبة في تصديق أنه سيستغرق الأمر أربعة أعوام حتى الانتخابات التالية.

ينظر البعض إلى الجهود الرامية إلى إنعاش النمو من خلال تشغيل عرض الائتمان، كإشارة إلى أن أردوغان يمكن أن يدعو إلى إجراء تصويت مبكر، لكن يعتقد كثير من الاقتصاديين أن الرئيس التركي سيكافح لمواكبة النمو سريع الخطى، الذي دعم الانتصارات السابقة لحزب العدالة والتنمية.

هناك بطاقة مفتوحة هي دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية المتطرف الذي دعم حكومة حزب العدالة والتنمية، على مدار الأعوام الثلاثة الماضية. أظهر بهجلي سمات مماثلة في الحكومات المنهارة، وهي عامل رئيس في قرار باباجان لإطلاق حملته الآن، وفقا لأشخاص مطلعين على تفكيره.

كثير من المحللين يشككون في أن أيا من الشخصيات الانفصالية قد يفوز في مسابقة رئاسية. أثار غموضهم حول الاستراتيجية والأهداف السياسية سلسلة من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها: هل يهدفون إلى الانضمام إلى تحالف أحزاب المعارضة الذي تماسك في الأعوام الأخيرة؟ هل سيدعمون مرشحا مشتركا بينهم لمنصب الرئيس، مثل أكرم إمام أوغلو، عمدة إسطنبول الجديد؟ وهل يمكن أن يتعاونوا خلف تعهد معارض مشترك لاستعادة النظام البرلماني القديم؟

على الرغم من الأسئلة، ينظر أنصار أردوغان إلى التمردات على أنها تهديد.

يقول أحد مسؤولي حزب العدالة والتنمية: "إذا حصل باباجان على 10 في المائة، فسنحصل على 35 في المائة، وسيصبح إمام أوغلو رئيسا. يحتاج الناس في الحزب إلى التوقف عن الشكوى".

يقول أونور إريم، مستشار حزب العدالة والتنمية السابق الذي يحتفظ بعلاقات وثيقة مع الحزب الحاكم، إنه لا يمكن لباباجان ولا لداود أوغلو التنافس مع الكاريزما التي يتمتع بها الرئيس التركي.

يقول: "قد يكونون تكنوقراطيين جيدين، لكنني لا أعتقد أن هؤلاء الرجال يمكنهم تحريك الجماهير".

يردد هذا الرأي ألان ماكوفسكي، وهو خبير في الشؤون التركية في مركز التقدم الأمريكي، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن.

ويقول: "لا أرى أيا منهم يثبت حضوره بحق".

يشعر ماكوفسكي بالحيرة من شائعات عن إجراء انتخابات مبكرة، بحجة أن الحساب البرلماني يجعل من المستحيل على المعارضة فرض التصويت، حتى لو أقنعت الأحزاب الجديدة بعض النواب بالانشقاق. ويقول: "الانتخابات المقبلة ليست حتى عام 2023. لا أرى كيف سنصل إلى انتخابات قبل ذلك. لا يمكن أن يكون، باباجان وداود أوغلو، إلا مجرد أخبار الأمس، فالتاريخ القديم بحلول عام 2023 يدور حولهما".

سيتعين على الأحزاب الجديدة أيضا أن تتعامل مع مناخ سياسي، يجعل كثيرا من الناس يفكرون مرتين قبل الانتقاد العلني لأردوغان.

يقول سليم تمرجي، الرئيس السابق لحزب العدالة والتنمية في إسطنبول، الذي استقال إلى جانب داود أوغلو، إن الخوف يشكل عائقا كبيرا. يقول: "عندما نتحدث مع شخصيات حزب العدالة والتنمية واحدة تلو الأخرى، فإنهم يتفقون معنا، لكن كثيرا منهم خائفون".

تأرجح أردوغان نفسه بين الاستهانة بآفاق الأحزاب الجديدة وتهديدها. في اجتماع لمسؤولي الحزب في تموز (يوليو) الماضي، فعل الأمرين مرة واحدة.

وقال: "رأينا كثيرا من الناس ينفصلون عنا ويشكلون أحزابا جديدة. إذا سألتكم عنهم الآن، فلن تكونوا قادرين على تذكر أسمائهم،" قبل أن يضيف: "الذين يشاركون في هذا النوع من الخيانة سيدفعون ثمنا باهظا".

لا يزال من الممكن، في مواجهة التمرد الذي يختمر، أن يتكيف أردوغان ويغير مساره. غالبا ما خرج الرئيس البالغ من العمر 65 عاما من مآزق من خلال كونه عمليا ومرنا.

يغلب على ظن بعض المحللين أيضا أنه ربما حتى يسعى إلى تغيير النظام الذي تم تأسيسه في العام الماضي، الذي يتطلب من مرشح الرئاسة الحصول على أكثر من 50 في المائة من الأصوات للفوز. هذا يمكن أن يجعل الأمر أكثر سهولة بالنسبة إليه، لتأمين فترة أخرى.

بعض الساخطين من حزب العدالة والتنمية مقتنعون بأنه، نظرا لعلاقاته المتوترة مع الغرب، والاقتصاد المتعثر والآن حزب متأزم، فإن زخم أردوغان قد استنفد.

وهم يعتقدون أنه بعد نحو عقدين من الزمن، سيفاجأ كثير من الناس بالسرعة التي يمكن أن ينهار بها حزب العدالة والتنمية.

يقول المنشق البارز في حزب العدالة والتنمية: "هناك كثير من الذين يرى الناس أنهم من الموالين، لكن هؤلاء ليسوا موالين. إنهم هناك فقط لأن أردوغان في السلطة. عندما يفقد السلطة سيكون وحيدا للغاية. لا أعتقد أنه يدرك ذلك".



هل يمكن العمل مع جماعات المعارضة؟

أحد أكبر الأسئلة التي تواجه الفصائل الانفصالية من حزب العدالة والتنمية، بقيادة أحمد داود أوغلو وعلي باباجان، هو ما إذا كان أي منهما، على استعداد للعمل مع أحزاب المعارضة الأخرى أم لا - وإذا كانت المعارضة ستقبلهم.

تغيرت طبيعة السياسة التركية نتيجة قانون عام 2018 الذي فتح الباب أمام التحالفات الانتخابية، الذي جاء حتى يتمكن الرئيس رجب طيب أردوغان من توحيد صفوفه مع حزب الحركة القومية المتشدد، لمساندة دعمه المتضائل.

معارضة تركيا المجزأة سابقا استفادت أيضا من القاعدة الجديدة.

بعد انضمامهم إلى الحملة من أجل التصويت بـ"لا" في استفتاء مثير للجدل في عام 2017، حول تعزيز سلطات الرئيس، انضموا رسميا إلى الانتخابات في العام التالي.

كان التحالف عاملا رئيسا في انتصارات المعارضة في إسطنبول وأنقرة وغيرها من المدن الكبرى في الانتخابات المحلية التي جرت في آذار (مارس).

وهو تحالف انتقائي يجمع بين حزب علماني قوي وحزب إسلامي متشدد، وجماعة قومية تركية يمينية ومنظمة يسارية تركز على حقوق الأقلية الكردية في البلاد.

ما يوحدهم هو معارضتهم لأردوغان، وما يرون أنه تآكل للديمقراطية التركية. ينتقد الجميع نظام الحكم الرئاسي الجديد القوي الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي.

على أن من غير الواضح ما إذا كان التحالف سيرحب بواحدة أو بكلتا المجموعتين المنشقتين عن حزب العدالة والتنمية.

أحزاب المعارضة القائمة ربما ستكون مرتابة من الجدد، أو تقلق من أن ارتباطهم بالحزب الحاكم قد يشوههم.

هناك منذ الآن آراء متباينة حول من، إذا كان أي شخص، يمكن أن يترشح كمرشح وحدة ضد أردوغان في سباق رئاسي.

يعتقد بعض المحللين أن باباجان أو عبد الله جول، الرئيس السابق، ستنطبق عليه المواصفات. يعتقد آخرون أن رئيس بلدية مدينة إسطنبول: أكرم إمام أوغلو، هو الخيار الوحيد المعقول.