42 ألف مديرة أعمال سعودية في القطاع الخاص .. شكلن 20 %

شكلت السعوديات اللاتي يعملن مديرات أعمال في القطاع الخاص نحو 20 في المائة، من إجمالي عدد العاملين بهذا المسمى بنهاية الربع الثاني 2019.

وفقا لإحصائية حكومية اطلعت "الاقتصادية" عليها، يبلغ عدد مديرات الأعمال السعوديات 42055 مديرة والأجنبيات 1931 مديرة، من إجمالي 213 ألف مدير أعمال.

يقدر عدد السعوديين في المجال بنحو 153.4 ألف مدير، مقابل 59.48 ألف مدير أعمال ومشرع أجنبي، يخضعون لأنظمة التأمينات ولوائح التأمينات الاجتماعية.

يأتي ذلك بعد إعلان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس، ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل، التي تهدف إلى صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2019.

قال خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم الوزارة؛ "إن القرار يهدف إلى تحسين بيئة العمل وتطويرها، وجعلها جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل، وحفظ حقوق جميع العاملين والعاملات"؛ مبينا أنه تم الرجوع في إصدار هذه الضوابط إلى نظام العمل واللائحة التنفيذية لنظام العمل وقرار مجلس الوزراء لمكافحة جريمة التحرش، وبعض الاتفاقيات الدولية والممارسات العالمية بشأن القضاء على العنف والتحرش في بيئة العمل، كما عُرِضَتْ ونُقِّحَتْ من خلال عدة ورش عمل مع مختصين من مختلف الجهات في القطاع الخاص، وكذلك طُرحت في مسودة للقرار لأخذ الآراء عليها.

وأضاف "إن القرار تطرق إلى تعريف ضوابط الحماية من التعديات السلوكية ونطاقها، وتدابير الوقاية والحماية العامة التي يجب أن تتخذها المنشأة، وماهية التدابير اللازمة لتمكين لجنة التحقيق في التعديات السلوكية التي يجب أن تتخذها المنشأة من أجل تعزيز حماية العاملين"؛ مشيرا إلى أن القرار اشتمل على عدة نماذج استرشادية تساعد المنشآت والعاملين والعاملات على استخدامها لتسهيل إجراءات تفعيل وتطبيق بنود هذا القرار.

وأشار إلى أن المقصود بالتعدي السلوكي "الإيذاء"، هو جميع ممارسات الإساءة من طرف على طرف آخر، ومن ذلك جميع أشكال الاستغلال أو التهديد أو التحرش أو الابتزاز أو الإغراء أو التشاجر أو الشتم أو التحقير أو الإيحاء بما يخدش الحياء أو تعمد الخلوة مع الجنس الآخر أو أي شكل من أشكال التمييز جسديا أو لفظيا، أو غير ذلك، سواء بسبب الجنس أو نوع الجنس أو بغير ذلك، وتهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي بالطرف الآخر.