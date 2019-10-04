الأسهم السعودية تتراجع للجلسة الثالثة وسط تداولات قيمتها 3.2 مليار ريال

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة لتغلق عند 7921 نقطة، فاقدة 63 نقطة نحو 0.79 في المائة، بينما تراجع مؤشر "إم تي 30" بنحو 11 نقطة 1 في المائة ليغلق عند 1122 نقطة. وأشير في التقرير السابق إلى أن التراجعات قد تمتد إلى مستويات 7860 نقطة وكانت أقل نقطة عند مستويات 7903 نقاط، وحسنت السوق أداءها قبل الإغلاق، ولا تزال السوق عرضة للتراجع، إلا أن المؤشر بدأ يدخل في تشبع في البيع، ما يجعل المناطق الحالية حتى 7860 نقطة منطقة ارتداد. وستستمر السوق في التذبذب إلى حين اكتمال أو اتضاح ربحية السوق في الربع الثالث ومن ثم تحدد السوق مسارها، وتحتاج السوق إلى تحقيق نمو إيجابي في الربع الثالث لتحسين العوامل الأساسية، حيث لا تزال مكررات الربحية مرتفعة عن المتوسط.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7984 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 7903 نقاط فاقدا 1 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7921 نقطة فاقدا 63 في المائة بنحو 0.79 في المائة. وارتفعت السيولة 2 في المائة بنحو 63 مليون ريال لتصل إلى 3.2 مليار ريال، بمعدل 26 ألف ريال للصفقة. بينما تراجعت الأسهم المتداولة 5 في المائة بنحو 5.2 مليون سهم لتصل إلى 112 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.2 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 9 في المائة بنحو عشرة آلاف صفقة لتصل إلى 123 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" 1.58 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" 1 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" 0.63 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" 4.7 في المائة، يليه "المواد الأساسية" 1.4 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" 1.35 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" 27 في المائة بقيمة 870 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" 18 في المائة بقيمة 583 مليون ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 17 في المائة بقيمة 555 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "ساسكو" بالنسبة القصوى ليغلق عند 26.20 ريال، يليه "الدريس" 4.7 في المائة ليغلق عند 55.80 ريال، وحل ثالثا "سلامة" 4.46 في المائة ليغلق عند 12.18 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الأبحاث والتسويق" 5.2 في المائة ليغلق عند 74.80 ريال، يليه "سبكيم العالمية" 4.9 في المائة ليغلق عند 16.88 ريال، وحل ثالثا "أسمنت السعودية" 3.34 في المائة ليغلق عند 66.50 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الدريس" بقيمة 429 مليون ريال، يليه "ساسكو" بقيمة 272 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 264 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية