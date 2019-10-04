«ساب» يمنح أكثر من مليوني ريال للفائزين في مسرعة الأعمال «تقدم»

تم تتويج ستة فرق من رواد الأعمال والشركات الناشئة بجوائز النسخة الثالثة من برنامج مسرعة الأعمال "تقدم"، التي تزيد على مليوني ريال بواقع 375 ألف ريال لكل فريق. وذلك خلال الحفل الختامي، الذي أقيم أخيرا في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لتتويج الفائزين.

واختارت لجنة المحكمين، التي تضم مسؤولين من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى جانب نخبة من الخبراء والأكاديميين والمستثمرين، الفرق الستة الفائزة من بين 28 فريقا تقدموا بمشاريعهم للتنافس في نهائيات برنامج مسرعة الأعمال "تقدم"، الذي يقام للسنة الثالثة بالتعاون بين جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" والبنك السعودي البريطاني "ساب" بهدف تزويد رواد الأعمال الجدد بالمهارات والخبرات اللازمة لنجاح الأعمال.

ويأتي هذا البرنامج تمشيا مع "رؤية المملكة 2030" الهادفة إلى تنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة، ويركز برنامج مسرعة "تقدم" على إعداد رواد أعمال جدد قادرين على مواجهة التحديات المستقبلية، حيث يوفر البرنامج التدريب خلال أكثر من ستة أشهر على أساسيات العمل في مختلف الصناعات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والتكنولوجيا إلى جانب التكنولوجيا المالية والألعاب، والهندسة والعلوم.

وبهذه المناسبة، قال سورين نيكولاجسن، نائب العضو المنتدب للدمج والتحول في ساب "نحن نشهد تحولا كبيرا في المملكة، لذا لا بد من تقديم المساعدة للجيل القادم من الشركات لاغتنام هذه الفرص. ونحن عازمون على لعب دورنا في بناء اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة، وواحدة من أفضل الطرق، التي تمكننا من تحقيق ذلك هي دعم القواعد الأساسية في بيئة الأعمال وهم رواد الأعمال الشباب. وقد أظهر الفائزون اليوم العمل الرائع، الذي أنجزه برنامج "تقدم" في تطوير المواهب الجديدة من رواد الأعمال".

من جهته، قال كيفن كولين، نائب الرئيس للابتكار والتنمية الاقتصادية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "مهمتنا في جامعة الملك عبدالله هي دعم رواد الأعمال وتوفير البيئة والأدوات الأفضل للإبداع والابتكارات، التي يمكنهم نقلها إلى السوق. وقد شاهدنا اليوم بعض الأفكار والتقنيات الرائعة، التي يمكن أن توفر الحلول لعديد من المشكلات في قطاعات مختلفة شملت الرعاية الصحية والزراعة والمياه والأغذية والألعاب والتعليم وغيرها وأهنئ جميع الفائزين على إنجازاتهم الرائعة".

يذكر أن برنامج مسرعة الأعمال الناشئة "تقدم" قد تم إطلاقه بنجاح في 2016 بالتعاون بين بنك سـاب وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ونجح البرنامج في تخريج 78 شركة ناشئة، كما تم منح تمويل بأكثر من تسعة ملايين ريال من خلال البرنامج.