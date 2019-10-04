تكريم بنك الرياض لرعايته معرض «خطوة للتوظيف 2019»

كرم منظمو معرض ومنتدى "خطوة للتوظيف 2019"؛ بنك الرياض، لرعايته ومشاركته في المعرض والمنتدى الذي أقيم بتنظيم من "جلوورك" خلال الفترة ما بين الأول والثالث من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي في فندق الفيصلية في الرياض، بحضور عدد من كبار الشخصيات وسفراء الدول الأوروبية، إضافة إلى أكثر من 90 شركة محلية وعالمية رائدة، ونخبة من الشخصيات الإعلامية والأكاديمية. وأكد بنك الرياض تمكين المرأة السعودية ودعمها واستثمار قدراتها، وإعداد قيادات إدارية متمرسة في مجال الأعمال المصرفية، وتمكين ما لديه من مواهب واعدة من خلال استراتيجية شاملة وفق أعلى الممارسات المحلية والعالمية، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية ومواكبة "رؤية 2030".
جاء ذلك في كلمة ألقاها ماجد الخريف مدير إدارة استقطاب المواهب في بنك الرياض أثناء المؤتمر. تأتي مشاركة بنك الرياض في الفعالية تعزيزا لدوره الداعم في إتاحة الفرص الوظيفية والتدريبية الواعدة عبر مختلف إدارات وقطاعات الأعمال في البنك، في سبيل الوصول إلى مجتمع أكثر تقدما في المجالات كافة.
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