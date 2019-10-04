أمير حائل ووزير التجارة يطلعان على جهود هيئة المواصفات في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

اطلع الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار، على الجهود والخدمات التي تقدمها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في مجال دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في ملتقى بيبان في نسخته السابعة المقام في منطقة حائل، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تحت عنوان "للطموح فكرة وللنجاح بيبان".

واستمع أمير حائل لنبذة تعريفية عن جهود الهيئة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودور منصة "سابر" في رفع مستوى جودة المنتجات المعروضة في السوق وتسهيل إجراءات شهادات تقويم المطابقة للمنتجات الاستهلاكية قبل دخولها السوق السعودية.

يشار إلى أن الهيئة تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر تقديم المشورة الفنية والتوعوية في مجالات التقييس وأنشطة تقويم المطابقة. كما تستهدف هيئة المواصفات بناء شراكات فاعلة مع هيئات التقييس في الدول المستهدفة، لتحقيق المواءمة مع المنتجات الوطنية إضافة إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات السعودية، ودعم خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المستويين المحلي والدولي ودعم تعزيز فرص استهداف تلك المخرجات للأسواق المحلية والدولية.