مجلس إدارة هيئة المواصفات يوافق على الإلزام بعلامة الجودة لمنتجات التشطيبات الداخلية والكلادينج ومسطحات الحديد

وافق مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على الإلزام بعلامة الجودة السعودية، ورفع إجراءات تقويم المطابقة لمنتجات مسطحات الحديد ومنتجات ألواح الألمنيوم المركبة للتكيسات الخارجية والتشطيبات الداخلية. جاء ذلك خلال الاجتماع رقم "172" الذي عقد برئاسة الدكتور سعد بن عثمان القصبي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة محافظ الهيئة.

وأشار محافظ الهيئة إلى أن قرار الإلزام بعلامة الجودة يأتي استكمالا لجهود الهيئة والجهات المعنية لدعم وتمكين الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة، ولا سيما بعد رصد وجود منتجات مسطحات الحديد غير المطابقة في السوق السعودية، ما تسبب في انخفاض نسبة استغلال الطاقة التشغيلية للمصانع الوطنية، وأدى إلى خسائر في السوق لمصلحة المنتجات المستوردة غير المطابقة، إلى جانب تقليل أضرار حوادث الحرائق الناتجة عن منتجات الألمنيوم المركبة للتكيسات الخارجية والتشطيبات الداخلية.

وتابع الدكتور سعد القصبي "كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة اللائحة الفنية لمعدات ومواد مكافحة الحرائق التي ستُطبَّق متطلباتها على الأجهزة والمعدات والمواد التي تستخدم في إطفاء الحرائق "معدات وأجهزة التدخل والإطفاء، مضخات مكافحة الحريق، مواد إطفاء الحرائق"، وعددا من اللوائح الفنية الأخرى التي تهدف إلى االحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المستهلك، إضافة إلى الموافقة على إلزام فئات من الأجهزة والمعدات الكهربائية ذات المخاطر العالية والمتوسطة التي تعمل بجهد منخفض بشهادة المطابقة الوطنية المناظرة لشهادة IECEE.

وقال القصبي "إن مجلس الإدارة وافق على التوسع في منح شهادات المطابقة الوطنية المناظرة، وفقا لبرامج اختبار تقويم المطابقة ومنح الشهادات للأجهزة والمكونات الصادرة عن اللجنة الدولية الكهرتقنية IEC، من خلال تحديث لائحة إصدار شهادات مطابقة وطنية مناظرة". مشيرا إلى أن التحديث سيشمل التوسع في منح شهادات مطابقة وطنية مناظرة لــ IECRE الخاصة بالطاقة المتجددة، ومنح شهادات مطابقة وطنية مناظرة لــ IECEX الخاصة بالمعدات والأجهزة للاستخدام في الأجواء المتفجرة، وإلزام المنتجات الخاضعة للائحة الفنية لأنظمة الطاقة الشمسية الكهرتقنية الصغيرة. وأوضح القصبي أن هذا القرار جاء نظرا إلى وجود عديد من المنشآت الصناعية والمشاريع القائمة التي تمثل بيئتها الداخلية مواقع خطرة ذات أجواء متفجرة في المملكة.