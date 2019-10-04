الأعلى منذ افتتاحه .. مطار الملك خالد الدولي يتخطى حاجز الـ 100 ألف مسافر

كشفت التقارير الإحصائية الصادرة عن شركة مطارات الرياض، أن مطار الملك خالد الدولي خلال أقل من شهر تخطى إجمالي عدد المسافرين "القادمين والمغادرين" مليوني مسافر للفترة من "5 حتى 31 آب (أغسطس)؛ التي يتخللها موسما الحج والعودة إلى المدارس للعام الحالي، وبلغت نسبة الزيادة 2.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما تمكن مطار الملك خالد من خدمة أكثر من 81 ألف مسافر يوميا، فيما بلغ إجمالي عدد الرحلات 15,101، بمعدل زيادة بلغت 2.3 في المائة عن العام الماضي، بمعدل يومي بلغ 559 رحلة، كما بلغ إجمالي أعداد قطع الأمتعة 1,828,198 قطعة.

كما أشارت الإحصائيات إلى أن يوم 7 ذو الحجة الموافق 8 آب (أغسطس) 2019 هو اليوم الأكثر حركة في عدد المسافرين "القادمين والمغادرين" والأعلى منذ افتتاح مطار العاصمة في عام 1983؛ حيث بلغ إجمالي عدد المسافرين خلال هذا اليوم 101,510 مسافرين، وتصدرت مدينة جدة أكثر وجهات السفر الداخلية من مطار الملك خالد الدولي من حيث عدد المسافرين المغادرين والقادمين. أما على المستوى الدولي، فسجلت مدينة دبي الرقم الأعلى بالنسبة إلى عدد الرحلات الدولية المغادرة والقادمة إلى مطار الملك خالد الدولي.

واستجابة للنمو المتوقع في أعداد المسافرين والرحلات وأعداد الأمتعة، طبقت "مطارات الرياض" أخيرا آلية جديدة لإجراءات الأمتعة للرحلات المواصلة "الترانزيت" بين الرحلات الدولية والداخلية في مطار الملك خالد الدولي، التي تهدف إلى تسريع إجراءات الأمتعة ووصولها مباشرة إلى الوجهة النهائية للمسافرين، لتوفير وقت وجهد مسافري مطار العاصمة، حيث تعمل هذه الآلية على تحسين تجربة المسافرين من خلال تسهيل تنقلهم بين الرحلات، ما سيسهم في زيادة حركة المسافرين.

يذكر أن شركة مطارات الرياض، مع كل بداية موسم تعمل وفق خطة استراتيجية بالتعاون مع شركائها لخدمة مرتادي ومسافري مطار الملك خالد، وفق أفضل المعايير. وتثمن الشركة جهود جميع الشركاء ومساهمتهم في رفع الكفاءة التشغيلية، لتحسين تجربة المسافرين وتسهيل حركتهم خلال فترات المواسم التي تتضاعف فيها أعداد المسافرين عن المعدل اليومي الطبيعي.