العيسى: مشكلة الفتح لم تعرف

رفض أحمد العيسى الرئيس التنفيذي لنادي الفتح، خروج أي ردة فعل غير عقلانية لتصحيح أوضاع فريقه بعد خمس جولات من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أو أكثر، حتى لم يحقق فيها الفريق أي انتصار، مشددا على أنهم في حاجة كبيرة إلى فترة التوقف لمعالجة كثير من الأمور داخل النادي.

تعد افتتاحية الفتح الأسوأ منذ مشاركته في الدوري السعودي للمحترفين لأول مرة قبل 11 عاما، حيث احتاج موسم 2014/2015 إلى خمس مباريات لتحقيق أول فوز، فيما وصل موسم 2016/2017 إلى عدد 11 مباراة لتحقيق أول فوز، لكنه حقق خمسة تعادلات خلال هذه الفترة.

واعترف لـ"الاقتصادية" العيسى بوجود مشكلة في فريقه يبحثون عنها، كونه يقدم مستويات مميزة في مباراتين على الأقل ولم يستحق الخروج فيهما دون نقاط، وقال "لو نعرفها لتم حلها".

وأضاف "تحميل المدرب التونسي فتحي الجبال المسؤولية كارثة، وهو المدرب الذي انتشل الفتح في كذا موسم ونجح في تحقيق اللقب 2013 رغم أن الدوري صعب، لا يجوز تحميل المدرب أو أي إداري مسؤولية هذا الإخفاق".

وشدد العيسى على أن أزمة إهدار النقاط المتواصلة في المباريات المتتالية حدثت لفرق أكبر خبرة وتاريخا في الدوري السعودي من الفتح، وقال "أنا لا أسهل الأمر، لكن هذا الطالع السيئ لا نعرف سببه، وستكون هناك جلسات مصارحة خلال فترة التوقف لمعرفة الأسباب".