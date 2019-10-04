مدرب الاتفاق: لا تناقشوني في إقالتي

استبعد الوطني خالد العطوي، مدرب فريق الاتفاق لكرة القدم، معاناته الضغط خلال الفترة الحالية بعد هزيمتين متتاليتين وقبلهما خسارة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقال لـ"الاقتصادية": لا أشعر بالضغط رغم علمي بأن الجماهير تعاتبنا على النتائج الأخيرة"، رافضا في الوقت عينه الحديث عن فرضية إقالته من منصبه، وأن الإدارة لديها الحق في مناقشته عن عمله الفني. وأضاف قبل مواجهة الهلال، في الجولة السادسة "نعرف أننا سنواجه فريقا قويا، صاحب بطولات، لكننا سنلعب المباراة ونقاتل لكسب النقاط"، معترفا بأنهم منذ فترة التحضيرات ومجموعته لم تكتمل في ظل افتقاد أسماء خلال فترات متباعدة مثل الحارس الجزائري رايس مبولحي، التونسي أسامة حدادي، وكذلك عدم جاهزية محمد الكويكبي، وهزاع الهزاع، وقال "عانينا الإصابات، ولم نكتمل إلا في لقاء الحزم الذي حققنا فيه نتيجة إيجابية". وتطرق إلى الإصابة التي تعرض لها السلوفاكي فيليب كيش، والبرازيلي روجيرو، قبل مباراة الهلال، وقال "لدينا جهاز طبي مميز ويعمل على تجهيزهما، فإن أدركا المواجهة خير وبركة، وإلا فالبديل جاهز". من جهته، قال هزاع الهزاع لاعب الاتفاق "جاهزون للمباراة، نتمنى أن نحقق الفوز رغم علمنا بقوة الهلال". واعترض فايز السبيعي، إداري الاتفاق على سؤال "الاقتصادية"، للعطوي عن الضغوط التي يعيشها وقال بعد المؤتمر الصحافي "كان من الأفضل سؤاله عن وضع الفريق أو إصابات اللاعبين والأمور الفنية". ورد مندوب "الاقتصادية"، على السبيعي بأن من حق الإعلاميين توجيه أي سؤال في المؤتمر الصحافي دون تقييد.

إلى ذلك، انضم المدافع سعيد الربيعي للتدريبات الجماعية أمس بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في معسكر سلوفينيا، وواصل اللاعبان الكويكبي وهزازي برنامجهما التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، في حين شارك كيش ويامبيري في التدريبات الجماعية وسيخضع اللاعبان للتقييم لتحديد مدى إمكانية مشاركتهما في لقاء الهلال. من جانب آخر، أعلنت إدارة الاتفاق، أسعار تذاكر مباراة الهلال، ألف ريال للمنصة الذهبية، 150 ريالا للدرجة الأولى، و50 ريالا للتذاكر الموحدة.