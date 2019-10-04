الإصابات تضرب الهلال قبل الاتفاق

فيما واصل الثنائي نواف العابد، وسالم الدوسري، لاعبا فريق الهلال لكرة القدم، برامجهما العلاجية والتأهيلية، ارتدى عبدالله الحافظ، قناعا لحماية أنفه بعد تعرضه «لشعر» فيه.

وأوضحت الفحوص الطبية التي خضع لها محمد كنو، تعرضه لإصابة في الحوض وستحدد استجابته للعلاج مدة برنامج بمتابعة طبية مستمرة من الجهاز الطبي، فيما كشفت الفحوص التي خضع لها الحارس عبدالله المعيوف، تعرضه لالتواء في مفصل القدم، وستحدد استجابته للعلاج مدة برنامجه بمتابعة من الجهاز الطبي، ما يعني أن بديله محمد الواكد، سيتولى حماية العرين للمرة الأولى هذا الموسم في لقاء الاتفاق، ضمن الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

بدوره، بدأ الإيطالي جوفينكو برنامجا علاجيا وتأهيليا يستمر قرابة عشرة أيام بعد تعرضه لشد في العضلة الخلفية، بينما ينتظر أن يشارك الفرنسي جوميز، في التدريبات الجماعية اليوم بعد أن وجد في عيادة النادي.

وكان الهلال، قد تدرب أمس تحضيرا لمواجهة الاتفاق، حيث اكتفت القائمة التي لعبت مباراة السد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بالاسترجاع، بينما أدى البقية تطبيقات فنية ومناورة على نصف مساحة الملعب.

وسيختتم الأزرق تدريباته للاتفاق، بمران مغلق قبل المغادرة إلى الدمام مساء اليوم نفسه.