الاقتصاد البريطاني ينزلق للركود بعد انكماش مفاجئ بقطاع الخدمات

يبدو أن اقتصاد بريطانيا ينزلق إلى الركود مع استعداد الشركات لمواجهة مخاطر انفصال غير منظم لبلادها عن الاتحاد الأوروبي خلال أسابيع قليلة فقط، بحسب مسح أظهر أن قطاع الخدمات المهيمن شهد هبوطا حادا على غير المتوقع الشهر الماضي.

ووفقا لـ"رويترز"، تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 تشرين الأول (أكتوبر)، رغم إقرار البرلمان لقانون يلزمه بالسعي لتأجيل الانفصال إذا لم يضمن إبرام صفقة انتقالية جديدة لتخفيف التداعيات السلبية الاقتصادية.

وهبط مؤشر "آي.إتش.إس ماركت/ سي.آي.بي.إس" لمديري المشتريات في قطاع الخدمات في أيلول (سبتمبر) بأكثر من توقعات الخبراء الاقتصاديين، مسجلا أدنى مستوياته في ستة أشهر عند 49.5، دون مستوى الـ50 الفاصل بين النمو والانكماش.

وهذه أيضا أسوأ قراءة لمؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات بين الاقتصادات المتقدمة الرئيسة في أيلول (سبتمبر).

وبالإضافة إلى مسوح أكثر ضعفا لقطاعي الصناعات التحويلية والإنشاء هذا الأسبوع، تراجع مؤشر مديري المشتريات لجميع القطاعات في الشهر الماضي إلى 48.8 نقطة، من 49.7 نقطة، مسجلا أدنى مستوياته منذ الشهر، الذي أعقب استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في حزيران (يونيو) 2016، وقبل ذلك في 2009.

وترى "آي.إتش.إس ماركت"، أن الأرقام تشير إلى أن اقتصاد بريطانيا انكمش 0.1 في المائة في الثلاثة أشهر المنتهية في أيلول (سبتمبر).

من جهة أخرى، أفادت المفوضية الأوروبية أمس أن الاقتراح، الذي قدمته بريطانيا بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي تضمن "خطوات تقدم إيجابية" إلا أنه لا تزال هناك "بعض النقاط المعقدة التي تحتاج إلى مزيد من العمل في الأيام القادمة".

وأضافت المفوضية في بيان أن رئيس المفوضية جان كلود يونكر أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اتصال هاتفي بأنه سيتم فحص النص القانوني بموضوعية وفي ضوء "المعايير المرعية" للاتحاد.

وتابعت المفوضية "الاتحاد الأوروبي يريد اتفاقا، ما زلنا متحدين ومستعدين للعمل على مدار الساعة من أجل التوصل لهذا الاتفاق، مثلما كنا على مدى ثلاث سنوات".

وذكرت ناتاشا برتود المتحدثة باسم المفوضية في بروكسل أنه يتعين على بريطانيا بذل مزيد من الجهد "وليس الجانب الآخر"، على الرغم من أن جونسون أكد أن الخطوة المقبلة متروكة للاتحاد الأوروبي.

وحدد رئيس الوزراء البريطاني بمقترحاته الجديدة في البرلمان، بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، ونقلت وكالة أنباء "بلومبيرج" عن جونسون قوله، إنه تشجع من خلال المحادثات البناءة، التي أجراها قادة الاتحاد الأوروبي معه، ولكن التوصل إلى اتفاق "ما زال أمرا بعيدا".

ووصف ممثلو الشركات في إيرلندا الشمالية الخميس المقترحات الأخيرة بشأن "بريكست" لرئيس الوزراء بأنها "مخيبة جدا" و"غير قابلة للتطبيق".

وقال وادان كونولي، مدير كونسورسيوم للتوزيع في إيرلندا الشمالية "مقترحات رئيس الوزراء، التي طال انتظارها مخيبة جدا. من الواضح أنه لم يصغ لحاجات المؤسسات والأسر في إيرلندا الشمالية".

وتنص خطة بوريس جونسون على أن تخرج إيرلندا الشمالية من الاتحاد الجمركي الأوروبي كباقي الاتحاد الأوروبي وأن تستمر في تطبيق القوانين الأوروبية من ناحية نقل السلع بما في ذلك الأغذية مع إنشاء "منطقة تنظيمية" على جزيرة إيرلندا شرط أن يوافق البرلمان والسلطة التنفيذية في إيرلندا الشمالية على ذلك.

وسيلغي ذلك عمليات المراقبة بين إيرلندا الشمالية وإيرلندا لكن ذلك يعني قواعد متباينة بين المنطقة البريطانية التي هي إيرلندا الشمالية وباقي المملكة المتحدة.

وأضاف "سيترجم ذلك بزيادة في التعقيد وتأخير ورسوم جمركية وضرائب على القيمة المضافة وارتفاع التكاليف ما سيضر بقدرة سلع إيرلندا الشمالية على المنافسة، وما سيؤثر في موازنة الأسر".

وتابع "إذا كانت صناعاتنا قد بذلت كل ما هو ممكن استعدادا لـ"بريكست" دون اتفاق، سيكون من المستحيل تخفيف وقع الزلزال الذي سنشهده نتيجة تفكك شبكة التموين لدينا".

وبحسب دراسة لمعهد "سي آي بي إس" المتخصص في التموين، فإن 40 في المائة فقط من المؤسسات البريطانية تشعر بأنها مستعدة لمواجهة الشروط الجمركية الجديدة في حال حصول "بريكست" دون اتفاق.

من جهته، اتهم إيان رايت، المدير العام للاتحاد البريطاني لمؤسسات المشرب والمأكل على تويتر، الحكومة بتحميل المؤسسات "عجزها عن التوصل إلى اتفاق شامل في إطار بريكست".

وأضاف "من الخطأ القول إنه لن يكون هناك سوى عدد صغير من المراقبة الفعلية على الأغذية، التي تمر عبر الحدود الإيرلندية، لأن إيرلندا أول سوق لتصدير الأغذية والمشروبات البريطانية".

وحذرت غرفة التجارة في إيرلندا الشمالية من أن زيادة التكاليف المحتملة للمؤسسات "ستؤثر كثيرا في قدرتها في الاستمرار".

ويرى المدير العام للتعاونية الزراعية في إيرلندا الشمالية أنه "تمت التضحية بمصالح المؤسسات في المنطقة على مذبح الاعتبارات السياسية".