"فاو": أسعار الغذاء تستقر في سبتمبر .. وإنتاج الحبوب عند 2.706 مليار طن

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أمس إن أسعار الغذاء العالمية كانت مستقرة في أيلول (سبتمبر)، إذ عوضت زيادات في أسعار الزيوت النباتية واللحوم تراجعا في أسعار السكر.

وبحسب "رويترز"، بلغ متوسط مؤشر "فاو" لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 169.9 نقطة في الشهر الماضي دون تغير عن آب (أغسطس).

وكانت القراءة السابقة لشهر آب (أغسطس) تبلغ 169.8 نقطة، وتتوقع المنظمة أن يكون إنتاج الحبوب أقل وفرة قليلا في 2019، مقارنة بالتوقعات السابقة.

ونزل مؤشر "فاو" لأسعار السكر 3.9 في المائة عن مستويات آب (أغسطس)، لأسباب أهمها توقعات بارتفاع مخزونات السكر بفضل آفاق إيجابية للإنتاج لموسم التسويق 2019-2020.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية 1.4 في المائة على أساس شهري ليبلغ أعلى مستوياته في 13 شهرا، في حين ارتفع مؤشر اللحوم 0.8 في المائة.

ولم يطرأ تغير كبير على مؤشر أسعار الحبوب عن آب (أغسطس)، بالرغم من تحرك مختلف مكوناته في اتجاهات متباينة، بينما شهدت أسعار اللحوم ارتفاعا أكبر، وكانت أسعار الذرة منخفضة على أساس شهري بسبب معروض كبير في الصادرات، وهبطت أسعار الأرز بفارق ضئيل.

وخفضت "فاو" توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2019 بواقع 2.2 مليون طن، ليكون إنتاج الحبوب العالمي عند 2.706 مليار طن، لكنه لا يزال يزيد 2 في المائة على مستويات 2018.

وتعزو "الفاو" "الخفض الأخير في أغلبه إلى خفض توقعات الإنتاج العالمي للأرز واللحوم، ما رجح كفة توقعات بإنتاج أكبر للحبوب الخشنة".

وكانت توقعات الاستهلاك العالمي للحبوب في 2019-2020 عند 2.714 مليار طن، بانخفاض قدره 1.7 مليون طن عن أيلول (سبتمبر)، لكن بارتفاع 1.3 في المائة عن 2018-2019 وتشكل مستوى مرتفعا قياسيا.

ورفعت "فاو" توقعاتها لمخزونات الحبوب العالمية بحلول نهاية موسم 2020 بواقع 2.4 مليون طن إلى 850 مليون طن بانخفاض 2 في المائة عن مستوياتها في بداية الموسم.