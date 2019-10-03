"الإسكان التعاوني" يوقع شراكة استراتيجية مع مجلس الجمعيات التعاونية لإيجاد حلول سكنية ميسورة التكاليف

وقع برنامج الإسكان التعاوني التابع لوزارة الإسكان اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجلس الجمعيات التعاونية، وذلك بحضور وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل ووزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس احمد بن سليمان الراجحي، وذلك بهدف إيجاد حلول سكنية ميسورة التكاليف لزيادة نسبة تملك المواطنين.

وبحسب "واس" أوضح "الإسكان التعاوني"، أن هذه الشراكة تهدف إلى رفع مساهمة قطاع الإسكان التعاوني لبناء مجتمع متجانس ومترابط من خلال اختيار أعضاء ومستفيدي الجمعيات، ورفع نسبة المعروض من الوحدات العقارية، إضافة إلى اهتمام وزارتي الإسكان والعمل والتنمية الاجتماعية بتنمية هذا القطاع من خلال التكامل في المهام بين وزارة الإسكان المتمثل في الاشراف الفني، وبناء القدرات وكذلك تقديم الحوافز للجمعيات التعاونية الإسكانية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تسهيل اجراء التأسيس للجمعيات الإسكانية، و الاشراف المالي والإداري، إذ أسهمت هذه الشراكة في الإعلان عن احتضان الإسكان التعاوني وبالشراكة مع مجلس الجمعيات لأول جمعية تعاونية إسكانية، ممثلة في "الجمعية التعاونية لإسكان الإعلاميين".

وأضاف البرنامج أن ذلك يأتي في سياق اهتمام وزارة الإسكان، بتنظيم وتحفيز قطاع الجمعيات التعاونية للإسكان، ليساهم بتوفير وحدات سكنية ميسورة التكاليف من خلال تطوير الأطر القانونية لقطاع الإسكان التعاوني وبناء قدرات الجمعيات التعاونية الإسكانية ونشر الوعي بأهميتها والدور المناط بها، لافتاً إلى أن للجمعيات التعاونية اهداف اقتصادية واجتماعية، حيث يتم تكوينها من قبل مجموعة من الافراد بما فيهم الاشخاص الاعتباريين،

ويسهمون في رأس مالها لتلبية احتياجاتهم السكنية، من خلال بناء وحدات سكنية ميسورة التكاليف باشتراك جهود الأعضاء متبعه في ذلك المبادئ التعاونية.

يذكر أن وزارة الإسكان تولي اهتمام كبير لتطوير نشاط "الإسكان التعاوني" في المملكة من خلال حوكمة الإجراءات، والإسهام في خفض قيمة تملك المسكن الأول للسعوديين وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع، ودعم المجمعات السكنية الاقتصادية النموذجية، من خلال تقديم حزمة من الحوافز والممكنات للمواطنين المساهمين في الجمعيات التعاونية، ويمكن التعرف اكثر على الإسكان التعاوني من خلال زيارة الموقع الالكتروني للإسكان التعاوني https://tawnie.housing.gov.sa.