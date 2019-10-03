الأمير منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة في وفاة سهيل الكتبي

نقل الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية بدولة الإمارات، في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي - رحمه الله -.

وبحسب "واس" جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد له اليوم في قصر مشرف، بحضور الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح بدولة الإمارات.

وعبر الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز عن التعازي والمواساة للقيادة الإماراتية، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي بن عبدالله الدخيل.

وكان الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، قد وصل في وقت سابق اليوم إلى الإمارات، حيث كان في استقباله بمطار البطين الخاص، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني بدولة الإمارات الأستاذ علي بن حماد الشامسي، ورئيس المراسم الرئاسية محمد عبدالله الجنيبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل، وعدد من منسوبي السفارة.

وغادر دولة الإمارات بعد أن نقل تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لولي عهد أبو ظبي وسمو ممثل الحاكم في المنطقة الغربية بدولة الإمارات، حيث كان في وداعه بالمطار الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات الأستاذ تركي بن عبدالله الدخيل.