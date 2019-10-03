المحاكم الأوروبية تجبر "فيسبوك" على إزالة المحتوى المسيء

أصبح بإمكان المحاكم الأوروبية إجبار منصات التواصل مثل "فيسبوك"، على إزالة المنشورات العدوانية والمسيئة التي ينشرها المستخدمون في الاتحاد الأوروبي، بحسب ما قضت محكمة العدل الأوروبية أمس.

وبحسب "الألمانية"، تعود القضية إلى واقعة مطالبة إيفا جلافيشنيج رئيسة حزب الخضر النمساوي سابقا لموقع فيسبوك عام 2016 بإزالة تعليق مسيء لها، نشره مستخدم بجانب مقال حول دعم حزبها لوضع حد أدنى للأجور للاجئين.

واتخذت "فيسبوك" إجراء بشأن شكوى جلافيشينج، بعدما تقدمت بشكوى للمحكمة، حيث قامت بمنع الوصول للمحتوى في النمسا. وبعد ذلك سعت جلافيشينج لتعميم الأمر القضائي في أنحاء العالم ليشمل التعليقات المسيئة المماثلة.

وأحالت المحكمة العليا النمساوية بعد ذلك المسألة لمحكمة العدل الأوروبية للمساعدة على تفسير القوانين الأوروبية.

وقضت المحكمة بأنه يمكن إصدار أمر لـ"فيسبوك" بتحديد وإزالة التعليقات التي ينشرها أي مستخدم آخر تكون مشابهة للمنشور المسيء الأصلي، إضافة إلى المحتوى المماثل الذي لا يتطلب إجراء تقييم منفصل.

وأضافت المحكمة أنه يمكن للمحاكم الوطنية تقرير تطبيق هذا الأمر في أنحاء العالم.

وكانت منصات تشمل "فيسبوك و"يوتيوب" قد حصلت على موافقة مبدئية من الاتحاد الأوروبي مطلع هذا العام، للتغلب على محتوى خطاب الكراهية كجزء من مدونة سلوك تم توقيعها مع المفوضية الأوروبية عام 2016.

وتعهدت المنصات بالتغلب على محتوى خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت خلال 24 ساعة من علمها بوجوده.