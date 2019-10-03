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أسواق الأسهم- السعودية

10 صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 49 مليون ريال

الاقتصادية من الرياض

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم الخميس، إجراء 10 صفقات خاصة بنحو 49.04 مليون ريال على نحو 1.7 مليون سهم تمت على 5 شركات مدرجة في السوق الرئيسية.

في حين يتداول السوق السعودية في المناطق الحمراء عند مستوى 7926 نقطة، حيث يفقد السوق 57 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 0.71 في المائة، وبلغت السيولة المتداولة نحو 2.75 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 95.3 مليون سهم.

 

الشركة

السعر

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة

سامبا

27.4

48,407

1,326,352

سامبا

27.4

151,593

4,153,648

سامبا

27.4

72,611

1,989,541

سامبا

27.4

227,389

6,230,459

سيرا

18.88

434,000

8,193,920

هرفي

51.5

83,863

4,318,945

الكيميائية

24.5

119,432

2,926,084

سيرا

18.88

294,000

5,550,720

هرفي للأغذية

51.5

242,963

12,512,595

بي سي آي

21.18

87,000

1,842,660
 
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