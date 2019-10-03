10 صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 49 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم الخميس، إجراء 10 صفقات خاصة بنحو 49.04 مليون ريال على نحو 1.7 مليون سهم تمت على 5 شركات مدرجة في السوق الرئيسية.

في حين يتداول السوق السعودية في المناطق الحمراء عند مستوى 7926 نقطة، حيث يفقد السوق 57 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 0.71 في المائة، وبلغت السيولة المتداولة نحو 2.75 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 95.3 مليون سهم.