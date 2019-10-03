الين قرب أعلى مستوى في شهر مقابل الدولار وسط عزوف عن المخاطرة

استقر الين الياباني قرب أعلى مستوى في شهر مقابل الدولار اليوم ، إذ دفعت مخاوف حيال ضعف الاقتصاد الأمريكي صناديق التحوط لخفض المراكز الدائنة في العملة الأمريكية.

ووجهت نتائج ضعيفة لمسوح في قطاع التصنيع بالولايات المتحدة ضربة للتوقعات بأن يظل أداء الاقتصاد الأمريكي متفوقا على اقتصادات كبرى أخرى وأن يتم فرض ضغوط على البنك المركزي الأمريكي لإبطاء دورته لخفض أسعار الفائدة.

ومقابل الين الياباني، استقر الدولار بفارق قليل فحسب فوق أدنى مستوى في شهر عند 106.97 ين، وهو أقل بنسبة 1.4 بالمئة عن مستوى مرتفع عند 108.44 ين بلغه في وقت سابق هذا الأسبوع.

وحقق الدولار مكاسب بشكل عام خلال الأسابيع الماضية في الوقت الذي عزز فيه المستثمرون المراكز الدائنة في العملة على خلفية توقعات بأن أداء اقتصادات كبرى أخرى في مقدمتها أوروبا سيأتي دون أداء اقتصاد الولايات المتحدة.

وتُظهر أحدث بيانات للعقود الآجلة أن المراكز الدائنة في الدولار عند أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.2289 دولار.