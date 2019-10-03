أسهم أوروبا تتراجع بفعل استمرار مخاوف تجارية

انخفضت الأسهم الأوروبية عند الافتتاح اليوم بعد يوم من تسجيل أسوأ أداء يومي منذ نهاية ديسمبر كانون الأول الماضي بعدما تلقت الولايات المتحدة ضوءا أخضر للمضي قدما في فرض رسوم جمركية على سلع أوروبية لكن الأسواق تجنبت خسائر أكبر بعدما جرى تقليص قائمة السلع.

وقالت الولايات المتحدة إنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 10 بالمئة على طائرات إيرباص أوروبية الصنع و25 بالمئة على النبيذ الفرنسي والويسكي الأيرلندي وغيره والجبن من أنحاء القارة كعقاب على الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي على نحو غير قانوني لشركات صناعة الطائرات.

لكن سهم إيرباص قفز 3.5 بالمئة ليتعافى من تراجع بنسبة اثنين بالمئة أمس الأربعاء بعدما استثنت القائمة الأمريكية الجديدة بعض مكونات طائرات إيرباص.

وزاد المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.3 بالمئة حيث تلقى دعما من شركات صناعة المنتجات الفاخرة التي لم تُدرج أيضا في القائمة الأمريكية الأصلية للرسوم الجمركية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.04 بالمئة.

ويترقب المستثمرون المسوح المتعلقة بقطاع الخدمات في أوروبا والولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.

وبورصة فرانكفورت مغلقة اليوم الخميس لعطلة عامة بمناسبة يوم الوحدة الألمانية.