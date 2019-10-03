أسهم طوكيو تهوي بفعل بيانات أمريكية ضعيفة

تلقت الأسهم اليابانية ضربة اليوم الخميس، إذ تراجع المؤشر نيكي القياسي اثنين بالمئة بعد تقرير عن الوظائف في القطاع الخاص في الولايات المتحدة أعطى برهانا جديدا على أن الحرب التجارية مع الصين تؤثر سلبا على الاقتصاد.

ومما فاقم قلق المستثمرين، فتحت واشنطن جبهة جديدة في حربها التجارية مع أوروبا، مما دفع نيكي للانخفاض اثنين بالمئة إلى 21341.74 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ التاسع من سبتمبر أيلول. وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.7 بالمئة إلى 1568.87 نقطة، وهو أيضا أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع.

وأمس الأربعاء، أظهرت بيانات أن التوظيف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة تراجع في سبتمبر، وهو مؤشر جديد يبعث على القلق بعد تقرير يوم الثلاثاء أفاد بأن نشاط المصانع في الولايات المتحدة انكمش في سبتمبر بأكبر وتيرة في أكثر من عشر سنوات.

وبينما أنهت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو البالغ عددها 33 التداولات على انخفاض، قادت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية خسائر اليوم، إذ نزل قطاع التعدين 3.7 بالمئة وهبط مؤشر شركات تصنيع معدات النقل 2.5 بالمئة في ظل قلق المستثمرين من ركود أمريكي محتمل.

ومن بين مُصنعي السيارات، نزل سهم تويوتا موتور 2.5 بالمئة، فيما هوى سهم سوزوكي موتور أربعة بالمئة، وتراجع سهم نيسان موتور 2.6 بالمئة.