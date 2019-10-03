توقع تراجع إمدادات الغاز في بريطانيا خلال فصل الشتاء

تتوقع بريطانيا مواجهة عجز في إمدادات الغاز الطبيعي، مع زيادة الطلب نتيجة فصل الشتاء ونقص الإمدادات نتيجة انقطاعات الخدمة.

وبحسب التوقعات التي نشرتها "بلومبرج"، فإن شبكة خطوط الغاز الطبيعي في بريطانيا ستواجه عجزا يقدر بنحو 10.3 مليون متر مكعب يوميا.

وتشير شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في بريطانيا إلى أن متوسط الكميات التي تضخها شركة توتال الفرنسية خلال الأيام العشرة الأخيرة بلغ 187 مليون متر مكعب يوميا في حين أن المتوسط العام 192 مليون متر مكعب يوميا. كما تراجع متوسط كميات الغاز الطبيعي القادمة من النرويج إلى بريطانيا إلى 32 مليون متر مكعب يوميا مقابل 35 مليون متر مكعب يوميا كمتوسط عام.