الأسهم السعودية تفتتح تداولاتها على تراجع بـ 60 نقطة متأثرة بأداء الأسواق العالمية

افتتحت الأسهم السعودية جلسة اليوم الخميس على تراجع بنحو 60 نقطة، أو مايعادل 0.7 في المائة، حيث يتداول السوق الرئيسية عند 7925 نقطة.

وتأثرت حركة السوق اليوم بأداء الأسواق العالمية أمس، حيث سجلت الأسواق الأمريكية أسواء أداء يومي في نحو 6 أسابيع حيث تراجعت المؤاشرات بأكثر من 1.5 في المائة.

وواصلت كل من أسهم شركة الدريس وخدمات السيارات "ساسكو" ارتفاعاتها بعد إعلانهما أمس الأول عن زيادة في هامش الربح لمحطات الوقود.

فيما كانت حركة الأسهم خلال التعاملات بنحو 14 شركة باللون الأخضر و 130 شركة باللون الأحمر فيما تتداول 42 شركة على ثبات.

وبلغت قيم التداول خلال بداية تعاملات الجلسة عند نحو 284.2 مليون ريال، حيث تمت التداولات عبر تداول 10.2 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 9.8 ألف صفقة.