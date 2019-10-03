مبيعات "تسلا" تخيب آمال مساهميها في الربع الثالث

رغم تسليم شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية عددا قياسيا من السيارات إلى عملائها بلغ 97 ألف سيارة في الربع الثالث، جاءت نتائج الشركة الأربعاء مخيبة لآمال المساهمين.

ويمثل عدد 97 ألف سيارة تم تسليمها للعملاء، رقما قياسيا ، إلا أنه يزيد بنسبة 2% فقط عن 95 ألفا و356 سيارة تم تسليهما في الربع السابق، ويظل هذا أدنى من الهدف الذي حدده مؤسس تسلا، إيلون ماسك، لذلك الربع.

وتراجعت أسهم تسلا بنسبة 6% في ساعات ما بعد التداول يوم الأربعاء.

وكان للسيارة "موديل 3" نصيب الأسد من مبيعات تسلا في الربع الثالث.