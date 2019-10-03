اتفاقية لتصنيع الأدوية البيولوجية في المملكة بـ 1.2 مليار ريـال

وقعت الهيئة العامة للاستثمار وشركة "جي إل رافا" الكورية القابضة أمس، في مقر الهيئة في الرياض، اتفاقية لتصنيع الأدوية البيولوجية في المملكة بقيمة 1.2 مليار ريال، في مشروع يعد الأول من نوعه محليا ليغطي مختلف مراحل تصنيع الأدوية البيولوجية، بما في ذلك تصنيع المواد الأولية، وسيوفر 300 فرصة عمل في مجال صناعة الأدوية البيولوجية.

وتضمنت الاتفاقية قيام الشركة ببناء منشأة لتصنيع 30 منتجا من منتجات التقنية البيولوجية في المملكة، إضافة إلى تصنيع خمسة منتجات ابتكارية أخرى خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

ووقع الاتفاقية من طرف الهيئة، سلطان مفتي وكيل المحافظ لتطوير وجذب الاستثمار، ومن طرف شركة جي إل رافا الكورية، جايجان وانج رئيس مجلس إدارتها، بحضور شانجيو يون مدير المشروع.

وكشف العباس بن سعد الغامدي مدير إدارة قطاع الأدوية في الهيئة العامة للاستثمار، عن أن المشروع الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، يعكس اهتمام المستثمرين وقادة الأعمال بالفرص الاستثمارية التي يتميز بها قطاع الرعاية الصحية في السوق السعودية، لافتا إلى أن الهيئة تعمل مع شركائها، محليا وعالميا، على توطين أكبر لخدمات الرعاية الصحية وصناعة الأدوية لمواكبة الطلب في السوق المحلية.

من جانبه، بين جايجان وانج، أن شركة "جي إل رافا" تسعى إلى أن تكون واحدة من الشركات الدولية التي لها وجود في السوق السعودية في مجال صناعة الأدوية البيولوجية، منوها إلى أن الشركة تسعى إلى صناعة المنتجات الابتكارية ودعم المملكة في توجهها إلى زيادة التصنيع المحلي لمنتجات التقنية البيولوجية وتعزيز مهارات رأس المال البشري السعودي.