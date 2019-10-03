السفير الأمريكي: ندعم «رؤية 2030» والشراكة بين البلدين

أكد جون أبي زيد، سفير الولايات المتحدة لدى السعودية، أهمية العمل من كثب مع السعودية وهي تمضي قدما في تنفيذ "رؤية 2030".

وقال السفير أبي زيد، خلال افتتاح معرض خطوة للتوظيف 2019، الذي تنظمه مؤسسة جلوورك، أمس، "إن الولايات المتحدة تدعم رؤية المملكة وترغب في أن تكون الشريك المفضل لها".

وأكد أهمية المعرض وغيره من الفعاليات المشابهة التي تساعد النساء على تحقيق أهدافهن. وأشاد السفير أبي زيد بالإصلاحات الأخيرة، وقال: "عندما تفكر في الاتجاه الذي تسير نحوه المملكة، فأنت تدرك أنه يتعين عليك تمكين 50 في المائة من السكان اللواتي عانين البطالة لأعوام عديدة.. إنها ثورة مذهلة نرغب في أن نكون جزءا منها".

وقال، "علمت أن معرض جلوورك المهني ساعد على توفير 36 ألف وظيفة جديدة على مدى عدة أعوام، وستساعد مثل تلك الفعاليات على تمكين عديد من النساء الأخريات".

ودعا السفير المشاركين والمشاركات إلى النظر في الانضمام للطلبة السعوديين الذين يدرسون حاليا في الولايات المتحدة، البالغ عددهم أكثر من 50 ألف طالب وطالبة.