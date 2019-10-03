إطلاق نافذة السداد الموحدة للمعاملات الجمركية عبر منصة «فسح» خلال 3 أشهر

تعتزم منصة "فسح" خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إطلاق نافذة السداد الموحدة عبر المنصة، بعد الانتهاء من عملية الربط مع خمس جهات بين حكومية وقطاع خاص، المتمثلة في "الهيئة العامة للجمارك، الشركات المشغلة للموانئ، وسطاء الشحن، وكلاء الملاحة، والمخلص الجمركي".

تمكن هذه الخدمة من جمع فواتير السداد للمعاملة الجمركية الواحدة الصادرة من الجهات الخمس في فاتورة واحدة تحت مسمى "الفاتورة المجمعة" ومن ثــــم تسديدهـــا برقـــم فاتورة واحد عبر نظام المدفوعات الحكومية "سداد".

وقال محمد الشعيبي مسؤول "فسح" في الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا "تبادل" على هامش ورشة عمل حول آلية مدفوعات فسح الجديدة أقيمت في الغرفة التجارية في الرياض، أمس، "إنه بُدئ في ربط نافذة السداد الموحدة في منصة فسح بعدد من الشركات المشغلة للموانئ، في حين سيتم الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للجمارك خلال الشهر الجاري، إضافة إلى وسطاء الشحن، وكلاء الملاحة والمخلص الجمركي".

وأضاف، "منصة فسح تسعى إلى التوسع في أساليب الدفع، من خلال إضافة خدمة مدى والبطاقات الائتمانية كواحدة من خيارات الدفع المتاحة مع خدمة سداد".

من جهته، قال خالد الظافر رئيس لجنة التخليص الجمركي في غرفة الرياض، "إنه سيتم خلال الشهرين المقبلين إطلاق نافذة السداد الموحدة عبر منصة فسح"، مشيرا إلى أن هذه الخدمة ستسهم في جمع الفواتير الصادرة من الجهات الخمس في فاتورة واحدة برقم سداد واحد، ومن ثم تسديدها عبر نظام سداد.

وأوضح، أن ورشة العمل جاءت لتطبيق آلية السداد الموحدة عبر منصة فسح، مشيرا إلى أن هذه الخدمة تسهم في تسهيل الأعمال في بيئة الموانئ وتخفض الوقت والتكلفة، وتسرع وتيرة العمل فيها.

وأفاد الظافر بأن هذه النافذة تسهم في حفظ حقوق العاملين فيها، حيث إنه في السابق المخلص الجمركي هو من يقوم بسداد رسوم بضائع المستوردين وإنهاء إجراءاته في الميناء، ومن ثم تصدير فاتورة إلى المستورد لدفع تكاليف التخليص الجمركي، الأمر الذي أسهم في عدم التزام المستوردين بدفع حقوق المخلص الجمركي.

وبين، أن كل مخلص جمركي في المملكة لديه حقوق مالية على بعض المستوردين تراوح قيمتها بين 20 و30 مليون ريال، إلا أن نافذة المدفوعات الموحدة في منصة فسح ستعمل على حفظ حقوقه، وتلزم المستورد بدفع جميع الرسوم على بضائعه قبل التخليص الجمركي.