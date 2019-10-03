«الغذاء والدواء»: لا مباحثات لتوحيد أسعار الأدوية عربيا .. لكل دولة حرية التسعير

أكد الدكتور هشام الجضعي؛ رئيس هيئة الغذاء والدواء في السعودية، أنه لا توجد مناقشات في الوقت الراهن لتوحيد أسعار الأدوية بين الدول العربية، مؤكدا حرية التسعير لكل دولة، إلا أنه أوضح أن المملكة تأخذ أقل الأسعار من بين 30 دولة عربية وعالمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة في الرياض أمس، بمناسبة استضافتها المؤتمر العربي الرابع للغذاء والدواء والأجهزة الطبية خلال الفترة من 6 إلى 8 أبريل 2020 تحت شعار "تحديات الإطار التنظيمي.. والتنفيذ" بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح الجضعي أن المؤتمر يهدف إلى مشاركة تجارب الدول لبناء الأطر التنظيمية والتشريعية وآلية تنفيذها وأثرها في تعزيز الصناعات المحلية والرقابة على المنتجات المستوردة لتحقيق السلامة والمأمونية والكفاءة للغذاء والدواء والأجهزة الطبية، ما ينعكس على ازدهار الدول العربية.

وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش التحديات والصعوبات التي تواجه الهيئات الرقابية في الوطن العربي لتفعيل الأنظمة التشريعية والرقابية في هذه المجالات، ومحاولة إيجاد مواءمة بين الدول العربية في الأنظمة الرقابية، ما يدعم الاقتصاد بتعزيز الصناعة والتجارة البينية في الوطن العربي.

ويسعى المؤتمر إلى إنشاء منصة مشتركة لتبادل تقارير السلامة من المواد الغذائية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية بين الدول العربية، وتعزيز التشريعات التنظيمية لحماية المستهلكين، وتطوير النظم التنظيمية في الدول العربية، وبيان أهمية تعزيز برامج رقابة ما بعد التسويق ودورها في حماية المستهلك، وتشجيع المشاركة في البرامج الصحية لتعزيز الصحة، وإلقاء الضوء على أهمية البحث العلمي في الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية، ومكافحة غش الأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية عن طريق التتبع والتسلسل، وتفعيل توصيات المؤتمر في دوراته الثلاث السابقة.

بدوره، ذكر علي الضلعان رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أن هناك مشاركة عدد من الخبراء والعلماء والمختصين من الدول العربية والعالمية كمتحدثين في أكثر من 90 موضوعا علميا من خلال تسعة محاور تخصصية للغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية.

وتضمنت الموضوعات، بحث المستجدات الحديثة في التنظيمات والتشريعات الرقابية للغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية، ودور الجهات والهيئات الرقابية في التشريعات الحديثة للتقنيات المبتكرة للأجهزة والمنتجات الطبية والإدارية، فضلا عن مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية، والتقييم العلمي للأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية وبناء القدرات العلمية والكفاءات الفنية لتحقيق ذلك.