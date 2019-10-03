بدء تقديم البيانات الإحصائية الرسمية بأسلوب تجاري للقطاع الخاص

قال لـ"الاقتصادية" الدكتور فهد التخيفي؛ رئيس الهيئة العامة للإحصاء،أن الهيئة بدأت في تقديم البيانات بأسلوب تجاري للقطاع الخاص، مشيرا إلى إطلاق نسخة تجريبية على الموقع الإلكتروني لتقديم البيانات للقطاع الخاص والأفراد.

جاء ذلك على هامش لقاء تعريفي عقدته الهيئة في مقرها في الرياض، أمس، لإعلان نتائج "مسح الإنتاج الزراعي"، ثالث المسوح الإحصائية الزراعية الجديدة، الذي يتم من خلاله توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بالإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.وأضاف التخيفي في تصريحه، "نستعد للمشروع الأكبر، وهو التعداد الشامل في 2020، الذي سيشمل السكان والمساكن والمنشآت في 17 مارس 2020"، لافتا إلى أن الهيئة ستعتمد على هذا التعداد لمدة عشرة أعوام مقبلة.

وتابع، "نحن نرتب لهذا الحدث الذي سيشارك فيه نحو 60 ألف فرد من مختلف مناطق المملكة، وبدأنا الآن بالمقابلات واختيار الأشخاص للعمل الميداني الذي سيستمر لمدة ثلاثة أسابيع".وحول مشاريع العمل الإحصائي الخليجي، ذكر التخيفي أن هناك دراسة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، لإصدار الموشرات المشتركة من أجل تطبيق بعض القرارات على أرض الواقع، وذلك للاستفادة منها للحكم على الوضع الخليجي بما لا يتعارض مع التزامات الدول.

وجرى خلال اللقاء التعريف بتفاصيل نتائج مسح الحيازات الزراعية ومسح المشاريع الزراعية المتخصصة، التي تم إصدارها خلال الأيام القليلة الماضية، نظرا إلى أهمية توفير بيانات إحصائية عن القطاع الزراعي، ودعما لمتخذي القرار وراسمي السياسات في هذا القطاع.

وأشار إلى أهمية العمل التشاركي مع مستخدمي البيانات، وتعظيم سبل استخدامها للوصول إلى الأهداف المرجوة، كما أكد سعي الهيئة المستمر إلى سد فجوة الطلب المتزايد على البيانات الإحصائية، خصوصا التوقيت الذي تشهد المملكة فيه نموّا متسارعا وتطورا غير مسبوق على الأصعدة كافة؛ الأمر الذي يحتم على الهيئة مواكبة الحراك الاقتصادي والاجتماعي والمعرفي.

وأظهرت نتائج مسح الإنتاج الزراعي لعام 2018 أن إجمالي المساحة المزروعة بالحبوب في المملكة لعام 2017 بلغت 2780295 دونما، حصد منها 2639983 دونما، وبلغ إجمالي إنتاج الحبوب على مستوى المناطق الإدارية في المملكة 1287449 طنا؛ وبلغت نسبة كمية الإنتاج المبيع 70.1 في المائة من إجمالي إنتاج الحبوب.

أما الخضراوات المكشوفة، فبلغت المساحة المزروعة فيها 797181 دونما، وبلغت نسبة كمية الإنتاج المبيع 88.3 في المائة من إجمالي إنتاج الخضراوات المكشوفة، بينما بلغت المساحة المزروعة بالخضراوات المحمية في المملكة 31937643 مترا مربعا، وبلغ إجمالي عدد البيوت المحمية 71424 بيتا محميا.

أما الثروة الحيوانية، فأظهرت نتائج المسح أن إجمالي عدد الضأن في الحيازات الزراعية بلغ 9396449 رأسا، وتمثل الإناث الحلوب من إناث الضأن سنة فأكثر 57.7 في المائة ، أما من حيث السلالة فقد جاءت سلالة النعيمي الأعلى بين السلالات بنسبة 39.7 في المائة من إجمالي عدد الضأن في المملكة.

في حين بلغ عدد الماعز في الحيازات الزراعية 3607524 رأسا، وتمثل الإناث الحلوب من إناث الماعز سنة فأكثر 51.4 في المائة، ومن حيث السلالة، فإن نسبة السلالة المحلية هي الأعلى بين السلالات، حيث بلغت 97.9 في المائة من إجمالي عدد الماعز في المملكة.

وكشفت نتائج المسح أن إجمالي عدد الإبل في الحيازات الزراعية بلغ 487823 رأسا، وتمثل الإناث الحلوب من إناث الإبل أربع سنوات فأكثر 48.3 في المائة، وكانت السلالة المحلية هي الأعلى بين السلالات، حيث بلغت 94.9 في المائة من إجمالي عدد الإبل في المملكة.