النفط يهبط 2.5 % بضغط ارتفاع المخزونات الأمريكية

واصلت أسعار النفط تراجعها أمس بعد أن أظهرت بيانات للقطاع ارتفاعا في مخزونات الخام الأمريكية، بينما طغت على أثر بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة ما أدى إلى هبوط أسواق الأسهم العالمية.

وبحسب "رويترز"، تراجع خام القياس العالمي برنت 1.48 سنت أو 2.51 في المائة إلى 57.36 دولار للبرميل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.39 دولار للبرميل بتراجع يقدر بنحو 1.24 سنتا أو ما يعادل 2.24 في المائة.

وأغلق عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر أقرب استحقاق منخفضا عند التسوية أمس الأول للجلسة السادسة على التوالي، وهي أطول سلسلة انخفاض منذ بداية العام الجاري، بعد أن نزل نشاط التصنيع في الولايات المتحدة لأقل مستوى في عشرة أعوام بسبب توترات التجارة الأمريكية الصينية التي تضغط على الصادرات.

وأسعار النفط حاليا أقل من مستوياتها قبل هجمات 14 أيلول أيلول (سبتمبر) على منشأتي النفط السعوديتين مع استئناف أكبر دولة مصدرة للخام الإنتاج بالكامل. وذكر سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة الإماراتي أن "أوبك" وحلفاءها يراقبون أسواق النفط العالمية، مضيفا أن مستويات الامتثال كما هي مثلما أعلنت في السابق في الاجتماع الماضي للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ "أوبك +".

الى ذلك أكد مختصون ومحللون نفطيون أهمية الدعوة التي أطلقها محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك هذا الأسبوع، والتي شدد فيها على ضرورة زيادة التعاون بين المنتجين بعدّها أفضل طريقة للتغلب على الشكوك المتزايدة والتقلبات المستمرة في سوق النفط العالمية، متوقعين أن تحظى دعوة "أوبك" بتوسيع العضوية قبولا واسعا من بقية المنتجين حول العالم.

وذكر المختصون أن دعوة "أوبك" لجميع الدول المنتجة للنفط البالغ عددها 97 دولة في العالم للانضمام إلى تحالف "أوبك +" دعوة حيوية ومقدرة في هذا التوقيت الحرج الذي تجتاز فيه السوق النفطية تحديات جساما وستسهم في تعزيز وضع إمدادات النفط في السوق، التي واجهت صعودا وهبوطا بشكل حاد على مدى ما يقرب من ثلاثة أعوام.

في هذا الإطار، يقول لـ"الاقتصادية"، جون هال مدير شركة "ألفا إنرجي" الدولية للطاقة، إن تراجع المخزونات مؤشر إيجابي في السوق، ويعكس نجاح خطة المنتجين تباعا في استعادة التوازن في السوق والتخلص من وفرة المخزونات السابقة وهو ما يمثل أحد الأهداف الرئيسة التي اعتمدها المنتجون في "أوبك" وخارجها منذ بداية خطط التعاون والشراكة من خلال الإعلان المشترك في عام 2017.

وأضاف جون هال، أن رغبة "أوبك" في توسيع العضوية في إعلان التعاون ليشمل الدول الـ97 المنتجة بدلا من الـ24 الحالية يأتي انطلاقا من القناعة بضرورة تعزيز المسؤولية المشتركة عن استقرار السوق ولتطوير العمل الجماعي وتضافر وتكامل الجهود، ما ينعكس بالإيجاب على وضع الاقتصاد العالمي ويخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على السواء.

من جانبه، أوضح جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد إيه إف" في كرواتيا، أن خطة تقييد المعروض تسير قدما باعتبارها أفضل تعامل مع ظروف السوق الراهنة بحسب رؤية تحالف المنتجين في "أوبك +" مشيرا إلى أن هذه الخطة أدت إلى انخفاض إنتاج "أوبك" من النفط لأدنى مستوى خلال 16 عاما، وفق بيانات الشهر الماضي، خاصة مع وقوع الهجوم الإرهابي على البنية التحتية للطاقة في السعودية، الذي تم علاجه وتداركه على نحو سريع.

وذكر جيراس أن الإمدادات النفطية تواجه ضغوط انخفاض أخرى بسبب أزمة تلوث أنابيب النفط في روسيا وتصاعد العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، في المقابل نجد نمو الطلب محاطا بالشكوك ومخاوف الركود بسبب عوامل عديدة منها الحرب التجارية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والبيانات الصناعية الضعيفة في ألمانيا وغيرها.