الأسهم السعودية تفقد مستوى 8000 نقطة بفعل جني الأرباح وانحسار المحفزات

فقدت الأسهم السعودية مستوى ثمانية آلاف نقطة لتغلق عند 7984 نقطة، خاسرة 68 نقطة بنحو 0.85 في المائة، بينما هبط مؤشر "إم تي 30" نحو 1 في المائة ليغلق عند 1134 نقطة بعدما فقد 11 نقطة. وجاء الأداء متوافقا مع التقرير السابق، حيث أشير إلى أن عجز المؤشر عن تجاوز المقاومة سيدفع بالمتعاملين للبيع لجني الأرباح، وكسر الدعم 8030 نقطة سيجعل السوق دون مستويات ثمانية آلاف نقطة. موجة التراجع قد تمتد إلى مستويات 7860 نقطة في ظل انحسار المحفزات والرغبة في جني الأرباح. وستظل السوق مترقبة نتائج أعمال الشركات عن الربع الثالث، التي ستكون محركا رئيسا للسوق، خاصة مع هدوء العوامل الخارجية، التي ستعود إلى تأثيرها بعد تطورات مرتقبة للمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8052 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 7964 نقطة فاقدا 1 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7984 نقطة فاقدا 68 نقطة بنسبة 0.85 في المائة، وارتفعت السيولة 5 في المائة بنحو 146 مليون ريال لتصل إلى 3.1 مليار ريال، بمعدل 28 ألف ريال للصفقة. بينما تراجعت الأسهم المتداولة 4 في المائة بنحو خمسة ملايين سهم لتصل إلى 117 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير للأسهم 0.21 في المائة. أما الصفقات، فتراجعت 15 ألف صفقة لتصل إلى 113 ألف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الطاقة" 2.7 في المائة، يليه "الصناديق العقارية المتداولة" 0.68 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" 0.47 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الاتصالات" 1.95 في المائة، يليه "المصارف" 1.22 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" 1.17 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" 34 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 22 في المائة بقيمة 704 ملايين ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 10 في المائة بقيمة 326 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "ساسكو" و"الدريس" بالنسبة القصوى ليغلقا عند 23.84 و53.30 ريال على التوالي، وحل ثالثا "المصافي" بنحو 5 في المائة ليغلق عند 46.65 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "تشب" بنحو 4.12 في المائة ليغلق عند 20.02 ريال، يليه "مهارة" 3.88 في المائة ليغلق عند 96.70 ريال، وحل ثالثا "الكيميائية" 3.85 في المائة ليغلق عند 25 ريالا. وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 388 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 305 ملايين ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 274 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية