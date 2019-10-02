الإيرانيون يواجهون حياة قاسية .. كثيرون منهم غادروا طهران

عندما كانت الأوضاع جيدة، كان العملاء في مقهى أراش في جنوب طهران يدخنون نارجيلتين يوميا، كل قارورة مياه ذات نكهة تكلفهم 80 ألف ريـال، أو ما يقل قليلا عن دولارين.

لكن تأثير إعادة فرض العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني بعد أن تخلى الرئيس دونالد ترمب عن الصفقة النووية لعام 2015 كان كبيرا. الآن أراش سيكون محظوظا إذا دخن العملاء نارجيلتين في الأسبوع.

ساءت الأمور إلى درجة أنه لم يعد بإمكان المقهى تحمل الإيجار الشهري البالغ 30 مليون ريـال (714 دولارا) لمواصلة تشغيل ما يسمى قهوة خانة - وهو مقهى على الطراز القديم يحظى بشعبية بين الرجال من الطبقة العاملة.

هذا الشهر نقل أعماله إلى برند، وهي مدينة متربة على بعد نحو 35 كيلو مترا جنوب غرب طهران، على أمل أن تكون الحياة أرخص وأسهل. قال أراش وهو يضع قوارير مياه زجاجية ملونة على طاولة في الحي القديم الذي يعيش فيه الآن: "أعتقد أن لا أحد يترك طهران للعيش أو العمل هنا إلا إذا شعر بالبؤس مثلي".

من الصعب الحصول على أرقام رسمية، لكن تقريرا برلمانيا حديثا أشار إلى أن الناس يتم دفعهم إلى خارج المدن الكبيرة بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة. قال التقرير: "ارتفاع تكلفة السلع والإيجارات في المدن الكبرى، ولا سيما طهران، أدى إلى زيادة الحركة باتجاه المدن الأصغر (...) ما قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية". قال علي كرد، وهو عضو في البرلمان، إن مليون شخص على الأقل غادروا المدن الكبرى العام الماضي بسبب الصعوبات الاقتصادية.

خلال العام الماضي تضرر الاقتصاد الإيراني بشدة نتيجة لعجز طهران عن تصدير النفط. انخفضت قيمة الريـال مقابل الدولار نحو 60 في المائة منذ العام الماضي، وتظهر أحدث البيانات أن التضخم بلغ 42.7 في المائة، وقدر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد سينكمش 6 في المائة هذا العام. كذلك أثر التضخم في قطاع الإسكان - أسعار المنازل ارتفعت 82.2 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية حزيران (يونيو)، مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها العام الماضي. وارتفعت الإيجارات 29.1 في المائة في الفترة نفسها، وفقا لمركز الإحصاء الإيراني.

قال علي رضا شريدي يزدي، وهو عالم نفسي اجتماعي: "هناك شعور باليأس تجاه المستقبل الذي يبدو مظلما". وتابع: "الناس ليسوا متفائلين بما يكفي لوضع خطط حتى لسنواتهم الثلاث المقبلة". واعتبر يزدي أن توافر السلع الأساسية والأدوية على نطاق واسع يعني أن الاحتجاجات في الشوارع أمر غير مرجح. وتعترف حكومة حسن روحاني بأن الأوقات عصيبة، لكنها تكرر أيضا أن الأوضاع استقرت خلال العام الماضي.

كان تأثير الأزمة واضحا في مدن مثل برند، حيث تم بناء مئات الشقق الجديدة في العقود الأخيرة وأصبح قدوم الوافدين من طهران مشهدا معتادا.

قال محمد أميرخاني (44 عاما)، يعمل كيل إسكان في برند، إن الناس "تدفقوا" من طهران خلال العام الماضي. وأضاف: "تكاليف الإسكان التي ارتفعت بشكل كبير في طهران جعلت الناس يخرجون من العاصمة إلى مدن مثل برند". مهرنوش، مدرسة لغة إنجليزية تبلغ من العمر 28 عاما، قالت إن ستة طلاب جدد من طهران انضموا إلى فصلها خلال الأشهر الأربعة الماضية.

عندما ضاعفت مالكة منزل فرزانة إيجارها، غادرت ربة البيت البالغة من العمر 42 عاما وعائلتها طهران متوجهين إلى برند. "أكره العيش هنا لكن ليس لدي خيار آخر. أشعر بالإحباط كلما ذهبت إلى طهران، المدينة التي ولدت وترعرعت فيها". قالت وهي تعاني مع كيسين ثقيلين من أغراض البقالة وتمسك بيد ابنتها البالغة من العمر ستة أعوام. "في البداية كانت لدينا مخاوف بشأن أمننا ووضعنا الاجتماعي، لكن عندما أرى كثيرين آخرين في مثل وضعنا أشعر بالاطمئنان بعض الشيء".

على الرغم من أن برند قد تكون أرخص، إلا أن البنية التحتية السيئة - يستغرق السفر إلى وسط طهران ساعتين - وعدم وجود الخضرة جعلاها مكانا غير جذاب للعيش فيه.

مع وجود قليل من دور السينما، أو صالات الرياضة، أو حتى الحدائق للترفيه عن الشباب العاطل عن العمل، يخشى بعض السكان من زيادة المشكلات الاجتماعية. قال مالك متجر بقالة طلب عدم نشر اسمه: "ليس لدى الشباب صالات رياضية أو حدائق للذهاب إليها في برند رغم أنها تفتح الآن أبوابها للأشخاص الذين يشعرون باليأس". وأضاف: "الشباب في هذه المدينة يجدون ملاذا في المخدرات، والعنف، والجلوس مكتوفي الأيدي في الشوارع".

بالنسبة إلى أراش الذي يشعر بالارتياح لأنه لم تعد لديه إيجارات مرتفعة يدفعها، لا يزال العمل بطيئا. قال: "يغادر الرجال في برند في الصباح الباكر ليجدوا عملا يوميا في طهران. إذا كانوا محظوظين، يستغرق الأمر منهم وقتا طويلا للعودة، مع عدم وجود وقت وطاقة لتدخين النارجيلة. إذا لم يحالفهم الحظ، لن يكون لديهم مال".